Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (16)

// Definujeme jednoduchou výzvu v češtině: ALERT ID 1000 CONFIRMATION BEGIN TITLE "Smazat záznamy?" MESSAGE "Přejete si smazat záznamy v databázi?" BUTTONS "ANO" "NE" END // Definujeme překlad použitých textů do angličtiny TRANSLATION ENGLISH BEGIN "Smazat záznamy?" = "Erase all?" "Přejete si smazat záznamy v databázi?" = "Do you " "want to erase the database records?" "ANO" = "YES" "NE" = "NO" END