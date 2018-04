Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (14)

FORM ID FormularDruhy AT (10 50 140 100) NOFRAME MODAL SAVEBEHIND BEGIN TITLE "Pokus" PUSHBUTTON "1" ID Prepni1 AT (10 22 20 AUTO) GROUP 1 PUSHBUTTON "2" ID Push1014 AT (PREVRIGHT+1 PREVTOP 20 PREVHEIGHT) GROUP 1 PUSHBUTTON "vice" ID Push1015 AT (PREVRIGHT+1 PREVTOP 37 PREVHEIGHT) GROUP 1 BUTTON "\024" ID TlacitkoBudik AT (100 PREVTOP 13 13) NOFRAME FONT 3 BUTTON "\025" ID TlacitkoStranka AT (120 PREVTOP 13 13) NOFRAME FONT 3 LABEL "Jmeno:" AUTOID AT (10 44) FONT 1 FIELD ID PoleJmeno AT (PREVRIGHT+2 PREVTOP 80 AUTO) UNDERLINED MAXCHARS 40 AUTOSHIFT SELECTORTRIGGER "Vyber datum" ID VyberDatum AT (10 60 60 AUTO) LEFTANCHOR POPUPTRIGGER "Pohlavi" ID VyberPohlavi AT (78 PREVTOP AUTO AUTO) RIGHTANCHOR LIST "Muz "Zena" ID SeznamPohlavi AT (PREVLEFT PREVTOP PREVWIDTH 22) NONUSABLE VISIBLEITEMS 2 POPUPLIST ID VyberPohlavi SeznamPohlavi BUTTON "Uloz" ID TlacitkoUloz AT (10 82 37 AUTO) BUTTON "Zrus" ID TlacitkoZrus AT (54 PREVTOP 37 AUTO) GRAFFITISTATEINDICATOR AT (128 84) END