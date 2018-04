Programování pro PalmOS počítače krok za krokem (11)

2.7. Nadpis formuláře

Tento prvek formuláře nemá uvedené žádné jiné povinné či nepovinné vlastnosti. Pokud jej neuvedeme, nebude titulek u formuláře zobrazen.

TITLE <text_titulku>

Pokud si přejeme definovat prázdný formulář, na kterém není nic zobrazeno (třeba v aplikaci kreslení, ve které bychom si přáli kreslit po celém displeji), je potřeba vytvořit normální formulář (bez vlastnosti MODAL ) a neuvést u něj titulek:

// Příklad definice "prázdného formuláře" bez titulku FORM ID FormularPrazdny AT (0 0 160 160) BEGIN END // Příklad definice formuláře s titulkem a bez jiných prvků FORM ID FormularDruhy AT (0 0 160 160) BEGIN TITLE "Formular" END

2.8. Tlačítka

V povinné části definice tlačítka musí být určen text tlačítka, číslo prostředku a umístění tlačítka na obrazovce. Další nepovinné vlastnosti umožňují nastavit rámeček, písmo a ukotvení tlačítka.

BUTTON <text> ID <číslo_prostředku>AT ( <vlevo> <nahoře> <šířka> <výška> ) vlastnosti

Z nepovinných vlastností uvedených v jednom řádku následující tabulky můžeme vždy vybrat jen jednu. Tučným písmem jsou ty vlastnosti, které jsou přednastavené a nemusíte je uvádět:

Vlastnost Popis USABLE NONUSABLE Použitelnost tlačítka USABLE - tlačítko bude zobrazené na formuláři a uživatel jej může stisknout

- tlačítko bude zobrazené na formuláři a uživatel jej může stisknout NONUSABLE - tlačítko zatím nebude na formuláři vykresleno. LEFTANCHOR RIGHTANCHOR Ukotvení tlačítka při změně LEFTANCHOR - při změně velikosti tlačítka po změně textu nebude posunut levý horní roh

RIGHTANCHOR - při změně velikosti tlačítka po změně textu nebude měněna pozice pravého horního rohu FRAME NOFRAME BOLDFRAME Rámeček FRAME - kolem tlačítka bude vykreslen 1 bod široký rámeček

- kolem tlačítka bude vykreslen 1 bod široký rámeček BOLDFRAME - kolem tlačítka bude silný (2 body široký) rámeček

NOFRAME - kolem tlačítka rámeček vykreslen nebude FONT <číslo_písma> Písmo tlačítka

Číslo písma musí označovat jedno ze standardních písem PalmOS (viz oddíl pojednávající o definici písem). Pokud neuvedeme, je použito standardní systémové písmo vysoké 11 bodů (písmo číslo 0).

Pokud definujeme neorámované tlačítko bez textu (místo textu prázdný řetězec), získáme oblast na obrazovce, která se bude chovat podobně jako tlačítko a do které můžeme například doplnit obrázek. Výsledek bude s minimem úsilí vypadat jako grafické tlačítko.

Tlačítko by mělo být vysoké o 3 body víc, než je výška použitého textu, a široké tak, aby se do něj text vešel. Pokud bude text delší a do tlačítka se nevejde, bude na obou stranách ořezán.

// Příklad definice formuláře s titulkem a tlačítky. První // tlačítko je obyčejné, druhé obsahuje znak šipka dolů // (znak na osmé pozici písma číslo 3 - Symbol) a nemá // okolo sebe rámeček. FORM ID FormularDruhy AT (0 0 160 160) BEGIN TITLE "Formular" BUTTON "První" ID TlacitkoPrvni AT (10 30 40 13) BUTTON "\010" ID TlacitkoSipka AT (10 60 13 13) FONT 3 NOFRAME END

2.9. Přepínače

V povinné části definice přepínače je definován jeho text, číslo prostředku a umístění na obrazovce. Vlastnosti uvedené v nepovinné části umožňují nastavit písmo, ukotvení a skupinu přepínačů, ke které tento přepínač patří.

Z nepovinných vlastností uvedených v jednom řádku následující tabulky můžeme vybrat vždy jen jednu. Tučným písmem jsou ty vlastnosti, které jsou přednastavené a nemusíte je uvádět. Většina vlastností je totožná s vlastnostmi tlačítek, novinkou je definice skupiny přepínačů, není možné změnit rámeček.

PUSHBUTTON <text>ID <číslo_prostředku>AT ( <vlevo> <nahoře> <šířka> <výška> ) vlastnosti

Vlastnost Popis USABLE NONUSABLE Použitelnost přepínače USABLE - přepínač bude zobrazen na formuláři a uživatel jej může stisknout

- přepínač bude zobrazen na formuláři a uživatel jej může stisknout NONUSABLE - přepínač nebude zatím na formuláři vykreslen. LEFTANCHOR RIGHTANCHOR Ukotvení přepínače LEFTANCHOR - při změně velikosti přepínače nebo po změně textu nebude posunut levý horní roh

RIGHTANCHOR - při změně velikosti přepínače nebude měněna pozice pravého horního rohu GROUP <číslo_skupiny> Skupina 0 nebo pokud není skupina uvedena, tak má přepínač dva stavy (zapnuto a vypnuto), mezi kterými se přepínáme dotekem pera, a není závislý na žádném jiném přepínači ve formuláři

nebo pokud není skupina uvedena, tak má přepínač dva stavy (zapnuto a vypnuto), mezi kterými se přepínáme dotekem pera, a není závislý na žádném jiném přepínači ve formuláři 1 až 65535 - číslo skupiny, ke které přepínač patří. V každé skupině může být ve stavu zapnuto (inverzní) pouze jeden z přepínačů. FONT <číslo_písma> Písmo

Číslo písma musí označovat jedno ze standardních písem PalmOS (viz oddíl pojednávající o definici písem). Pokud neuvedeme, je pro popis přepínače použito standardní systémové písmo (číslo 0).

Pro vytvoření sady přepínačů je potřeba definovat všechny přepínače se stejnou výškou a pozicí horního okraje a zarovnat je vedle sebe (pomocí pomocné proměnné PREVRIGHT ).

Pokud definujeme skupinu přepínačů - tedy několik přepínačů se stejným číslem skupiny, po vykreslení formuláře není zprvu zapnut žádný z nich (tuto volbu musíme udělat až v programu), ale při práci s nimi se už chovají správně - tj. při zapnutí jednoho se vypnou všechny ostatní ve skupině. Správné chování skupin přepínačů zajišťuje PalmOS.

Přepínač by měl být alespoň o 3 obrazové body vyšší, než je výška použitého písma, a dostatečně široký, aby se do něj vešel text.

// Příklad definice formuláře se skupinou přepínačů // od jedné do tří. Přepínače jsou zarovnány vedle sebe. FORM ID FormularDruhy AT (0 0 160 160) BEGIN TITLE "Vyber cislo" PUSHBUTTON "1" ID Tlac1 AT (10 20 13 13) GROUP 1 PUSHBUTTON "2" ID Tlac2 AT (PREVTOP PREVRIGHT PREVWIDTH PREVHEIGHT) GROUP 1 PUSHBUTTON "3" ID Tlac3 AT (PREVTOP PREVRIGHT PREVWIDTH PREVHEIGHT) GROUP 1 END

2.10. Políčko k zaškrtnutí

V povinné části definice políčka k zaškrtnutí je uveden text, který bude zobrazen vpravo od zaškrtávaného čtverečku, číslo prostředku a umístění na obrazovce. Vlastnosti uvedené v nepovinné části umožňují nastavit písmo, ukotvení, skupinu, ke které políčko k zaškrtnutí patří, a počáteční stav - zda bude zaškrtnuto či nikoliv.

Z vlastností uvedených v jednom řádku tabulky můžeme vždy vybrat jen jednu. Tučným písmem jsou ty vlastnosti, které jsou přednastavené a nemusíte je uvádět. Oproti přepínači můžeme u políčka k zaškrtnutí již při jeho definici určit, zda bude zaškrtnuté či nikoliv.

CHECKBOX <text> ID <číslo_prostředku> AT ( <vlevo> <nahoře> <šířka> <výška> ) vlastnosti

Vlastnost Popis USABLE NONUSABLE Použitelnost USABLE - políčko bude zobrazeno na formuláři a uživatel jej může zaškrtnout

- políčko bude zobrazeno na formuláři a uživatel jej může zaškrtnout NONUSABLE - políčko nebude zatím na formuláři vykresleno LEFTANCHOR RIGHTANCHOR Ukotvení LEFTANCHOR - při změně velikosti políčka po změně textu nebude levý horní roh posunut

RIGHTANCHOR - při změně velikosti políčka po změně textu nebude měněna pozice pravého horního rohu GROUP <číslo_skupiny> Skupina 0 nebo pokud není uvedena skupina, tak můžeme políčko zaškrtnout bez vazby na ostatní zaškrtávací políčka ve formuláři.

nebo pokud není uvedena skupina, tak můžeme políčko zaškrtnout bez vazby na ostatní zaškrtávací políčka ve formuláři. 1 - 65535 - číslo skupiny, ke které zaškrtávací políčko patří. V každé skupině může být zaškrtnuto pouze jedno zaškrtávací políčko. FONT <číslo_písma> Písmo

Číslo písma musí označovat jedno ze standardních písem PalmOS (viz oddíl pojednávající o definici písem). Pokud neuvedeme písmo, je pro popis políčka použito standardní systémové písmo (číslo 0). CHECKED Zaškrtnuto

Pokud vlastnost políčka uvedeme, bude políčko při zobrazení formuláře již zaškrtnuto. Pokud ji neuvedeme, bude čtvereček prázdný.

Skupin může být v jednom formuláři definováno několik - při zaškrtnutí jednoho políčka ze skupiny se zruší zaškrtnutí všech ostatních políček. Při definici skupiny musí být vlastnost CHECKED jen u jednoho z políček. Správné chování skupin zaškrtávacích políček zajišťuje PalmOS.

Pokud potřebujeme mít text vlevo od zaškrtávacího políčka, tak definujeme zaškrtávací políčko bez textu ( "" jako prázdná textová konstanta) a na dalším řádku definujeme obyčejný text, který bude vykreslen nalevo od formuláře. Výhodné je používat pomocné proměnné RIGHT@<souřadnice> . Druhou možností je uvést první definici textu a za ní definici zaškrtávacího políčka bez textu; v tom případě se bude hodit pomocná proměnná PREVRIGHT .

// Příklad definice formuláře se dvěma skupinami zaškrtávacích // tlačítek. FORM ID FormularDruhy AT (0 0 160 160) BEGIN TITLE "Vyber napoj" CHECKBOX "Pivo" ID ZaskrtniPivo AT (10 40 AUTO AUTO) GROUP 1 CHECKBOX "Vino" ID ZaskrtniVino AT (10 60 AUTO AUTO) GROUP 1 CHECKBOX "Limonada" ID ZaskrtniLimo AT (10 80 AUTO AUTO) GROUP 1 CHECKBOX "male" ID ZaskrtniMale AT (90 40 AUTO AUTO) GROUP 2 CHECKBOX "stredni" ID ZaskrtniStred AT (90 60 AUTO AUTO) GROUP 2 CHECKBOX "velke" ID ZaskrtniVelke AT (90 80 AUTO AUTO) GROUP 2 END

Příště budeme pokračovat v popisu prvků formuláře - povíme si o zbylých typech tlačítek a o definici seznamů.