Programování PocketPC naruby (2/12)

Návrh

minulém dílu našeho nového seriálu jste se mohli seznámit s úvodem do programování pro Pocket PC zařízení. Dnes se podíváme na návrh obsahu programu.

Předtím, než začnete psát kód vaší aplikace si musíte rozvážit, co od ní budete chtít. Následující text vám pomůže ujasnit si různé součásti návrhu aplikace, se kterými musíte počítat již od začátku.

Nebudu zacházet do detailů; popis libovolné funkce si můžete dohledat v rozsáhlé nápovědě, která se instaluje spolu s vývojovým prostředím Embedded Visual C++ (to Microsoft distribuuje zdarma), nebo na www stránkách společnosti Microsoft.

Hlavní okno aplikace

Každý program pro Windows CE (až na malé výjimky) musí mít hlavní okno aplikace. Na rozdíl od operačního systému PalmOS, kde je uživatelské rozhraní tvořeno rovnocennými formuláři, jsou na platformě Windows okna seřazena hierarchicky. Hlavní okno aplikace dostává zprávy od operačního systému ( WM_CLOSE , WM_HIBERNATE ) a je rodičovským oknem pro všechna další okna a dialogy vaší aplikace.

Při návrhu obsahu hlavního okna můžete použít jako vodítko následující možnosti (ale nebude vám jistě činit potíže vymyslet i přístupy jiné):

1. Hlavní okno aplikace nebude mít žádný obsah, všechny vlastnosti aplikace budou přístupné z menu. Volbou nabídky menu pak zobrazíte nad hlavním oknem dialog. Pro oživení můžete do hlavního okna umístit nějaký obrázek nebo text staticky vykreslovaný při obsluze zprávy WM_PAINT .

2. Hlavní okno aplikace uživatel neuvidí, protože bude vždy překryto některým z dialogů. Aplikace se bude tvářit, jako by sestávala pouze z dialogů, mezi kterými může uživatel přecházet. Nejjednodušší aplikace dokonce hlavní okno nepotřebují a volají dialogové okno přímo ve funkci WinMain .

3. Hlavní okno bude obsahovat jeden základní ovládací prvek Windows (například pole pro editaci textu u jednoduchého textového editoru nebo seznam). Tento přístup je jeden z nejjednodušších a nejpoužívanějších. Uvědomte si, že některé ovládací prvky Windows (seznam s ikonami, editor, zobrazení stromové struktury) jsou velmi komplexní a přizpůsobitelné vašim potřebám.

4. Hlavní okno bude obsahovat kombinaci ovládacích prvků Windows (například zobrazení stromové struktury nahoře, pole pro editaci textu a tlačítka dole). V tomto případě se musíte sami starat o vhodné rozmístění prvků v hlavním okně při zobrazení a při každé změně velikosti okna.

5. Hlavní okno má vámi vykreslovaný obsah, který není odvozen od ovládacích prvků Windows. Sami se staráte o jeho překreslování (obsluha události WM_PAINT ) a reakce na doteky perem ( WM_MOUSEMOVE , WM_LBUTTONDOWN a podobně. Také můžete nechat okno roztáhnout přes celý displej (což je výhodné například pro hry nebo prohlížeče obrázků) pomocí funkce SHFullScreen .

6. Body 4 a 5 je možné zkombinovat. Část hlavního okna mohou vyplňovat ovládací prvky Windows, část bude kompletně překreslována uživatelem.

7. Hlavní okno aplikace může být na obrazovce Today.

Příští díl seriálu bude věnován komunikaci uživatele s programem pomocí dialogů a samotnému spuštění programu.