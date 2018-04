Program zahladí esemesky dokazující nevěru

Kdyby tak vývojáři přišli s tímhle výmyslem pro mobily dříve, posteskl si možná golfista Tiger Woods. Objevil se totiž program, který se do mobilu nahraje a dokáže pak automaticky mazat přečtené esemesky z choulostivých čísel. A maže i ty, které člověk na vybraná čísla odešle.

To by bývalo mohlo pomoci známému golfistovi Tigerovi Woodsovi. Textové zprávy, které posílal milenkám, jej budou nejspíš stát miliony dolarů ve zrušených sponzorských smlouvách a způsobily jeden z největších skandálů ve sportovní branži v poslední době. Nyní by svou nevěru mohl krýt snáz.

Program od firmy TigerText je prozatím k dispozici jen v USA pro iPhony, brzy však má dorazit do Evropy a plánuje se podpora takzvaných chytrých telefonů. Přestože jméno programu i jeho určení vyvolávají asociace s golfistou, jeho tvůrci uvádějí, že aféru k propagaci aplikace nezneužili. "Tygr je jedno z nejhůře vystopovatelných zvířat v džungli. Nemožné je i nalézt zprávy z naší aplikace," uvedl pro stanici BBC šéf TigerTextu Jeffrey Evans.

Odesílatel může nastavit, za jak dlouho má být zpráva smazána, menu nabízí volby od odstranění po přečtení až po smazání po uplynutí několika dní. Zpráva zmizí jak z telefonu příjemce, tak z mobilu odesílatele. Na jedné straně software jistě zvýší soukromí uživatelů, jejichž běžné SMS si například archivují po nějakou dobu operátoři. Na druhé straně bude nahrávat podvodníkům, jejichž korespondenci nebude moci získat policie pro vyšetřování.

Služba TigerText totiž funguje podobně jako například populární programy pro on-line "pokec", jako jsou ICQ či MSN Messenger. K poslání zpráv nepoužívá běžný SMS protokol, ale mobilní připojení k internetu. Zpráva navíc nikdy nedorazí fyzicky přímo do přístroje příjemce, ale zůstane na serveru, ke kterému je jen dotyčný připojen. Tak je podle tvůrců nové aplikace pro mobily zajištěno to, že se sdělení nemůže například přeposlat nebo jakkoli archivovat.

Kromě většího soukromí je výhodou programů, které posílají zprávy přes internet, i to, že vyjdou časté pisatele SMS levněji než běžné posílání zpráv. Například TigerText v­USA požaduje za neomezené množství odeslaných zpráv 2,49 dolaru (asi 47 Kč) měsíčně. Podmínkou je však to, aby příjemce měl ve svém mobilu stejný software.