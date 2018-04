Chcete so svého telefonu nahrát polyfonní melodii a nevíte kde ji vzít? Najděte si na internetu jakoukoliv midi melodii a pomocí tohoto programu si jí můžete převést do formátu, který podporuje váš telefon. Program sice není úplně celý přeložen do angličtiny a pletou se v něm asijské znaky, ale funguje bez nejmenších problémů. (Testováno na telefonech Samsung a Siemens)