Program MS 2002 v hokeji do vašeho PDA - a další aktuality

Dnes začíná mistrovství světa v hokeji...

...připravili jsme pro vás ke stažení do vašich PDA program světového šampionátu ve Švédsku.

Malý program MS ve Švédsku jsme připravili k vašemu stažení, a to ve dvou základních formátech - PDB pro iSilo a HTML stránku k instalaci přes nějaký HTML prohlížeč na WinCE/Epoc, či ke konverzi pro některý z dalších formátů (Plucker, AportisDOC).

Soubor má dvě části - první je rozpisem utkání na MS, členěno do základních a osmifinalových skupin, zápasy o udržení a vyřazovací zápasy finálové části.

Druhou část souboru tvoří soupisky jednotlivých mužstev členěné do skupiny A-D. V sestavě je jméno, výška, váha, datum narození a klub, za který hráč nastupuje.

Stáhnout soubor můžete zde. V zipu najdete PDB pro iSILO a HTML soubor.

Palm na cestách - kolébku nechte doma!

Chtělo by se napsat "konečně" - na světě je univerzální nabíječka Kirrio Charger, která vás s palmem na cestách nenechá nikdy na holičkách - dobíjet můžete z cigaretové zásuvky v autě, z AC zdroje, pomocí USB kabelu i z vašeho laptopu. Taky vám poslouží třeba jako držák do auta.

A jako poslední řešení jsou zde čtyři nabíjecí baterie, které mohou nabít váš Palm, když jiné zdroje nejsou dostupné... USB kabel umožní dokonce i HotSync. Zatím se bude vyrábět varianta pro universal konektor Palmu (modely m130, série m5XX a i705), cena je 59 EUR.