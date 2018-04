Program, který rozhodne za vás, řešitel Sudoku či blogovací nástroj (PalmareFreeware)

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další programy ze světa PDA freeware.

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

Decision Maker v1.0

Decision Maker je jednoduchý program, který vám pomůže se rozhodnout, pokud si s něčím nejste jisti. Stačí zadat typ vaší otázky a stisknout tlačítko "Odpověz mi" a aplikace se již postará o to, aby bylo rozhodnutí co nejlepší :) K chodu programu je vyžadován .NET CF runtimes!

Nyx Clock v1.0

Digitální hodiny pro PocketPC zařízení, to je program Nyx Clock. Aplikaci je možné spustit přes celou obrazovku a díky barvě "ručiček" hodin, které jsou provedeny v zelené budete kdykoliv vědět aktuální čas.

Sudoku Solver v1.01

Pokud si nevíte rady se hrou Sudoku, program Sudoku Solver vám pomůže. Jednoduše stačí do políček doplnit již známá čísla a aplikace se postará o doplnění těch zbývajících. Program ke svému chodu vyžaduje eVB Runtime.

PocketBlogger v1.1b

S programem PocketBlogger budete moci blogovat přímo z vašeho kapesního počítače. K tomu je nutné využívat služeb Blogger.com. Pak už stačí jen připojit se k internetu, zalogovat se pomocí programu a následně můžete vkládat příspěvky do vašeho webového deníčku. Poslední dvě verze přinášejí mnoho vylepšení, proto doporučujeme program nainstalovat.

PALM OS

Schoolwork (English) v1.0

Schoolwork je program, který usnadní život každému školáku. Pomocí aplikace lze totiž vést "agendu" domácích úkolů, známek či rozvrhu. Aplikace zobrazí i report z různých časových úseků.

SoftReset by Wilhelm v1.0

Program umí to, co mnoho jeho dalších kolegů s podobným či stejným názvem. Jedná se o měkký reset zařízení stisknutím tlačítka na displeji. Není tak nutné palm vždy resetovat stylusem "bodnutím do zad".

Inner Backup 2005

Pomocí programu Inner Backup můžete provádět zálohu svého palmu. Backup lze nastavit například na každý den či zálohy obnovovat jedním kliknutím. Aktuální verze již bude korektně fungovat na zařízeních Tungsten T5, Treo 650 a Lifedrive.

Filez v6.8

Filez byla zprvu určena jen pro vývojáře, ale s vzrůstající oblibou byla vydána jako freeware pro kohokoli, komu se zalíbí. Získala si výborné hodnocení mezi odborníky a stala se tak jednou z hlavních utilitek pro správu souborů. Ty zobrazí ve vašem PDA opravdu všechny a to včetně doprovodných informací o tom, kde jsou umístěny či jakou mají velikost. Nechybí možnost filtrování souborů, zobrazení detailů o každém z nich či schopnost odeslání přes IrDU, Bluetooth či některý z programů (například VersaMail). Nová verze aplikace přináší podporu pětisměrného tlačítka palmů a řeší některé problémy programu.

