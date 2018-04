Program kamarádi od Vodafonu je na tři měsíce bez poplatku

S Programem kamarádi získá zákazník neomezené volání a SMS až na čtyři vybraná čísla Vodafonu nebo na čísla pevných linek v ČR. Měsíční poplatek je u Programu kamarádi v této akci odpuštěn na 3 měsíce, poté začne být účtován dle ceníku. Program kamarádi na 3 měsíce zdarma lze aktivovat do 30. června 2008 a je jej možné kdykoli deaktivovat.

Od 25. května 2008 do 27. května 2008 včetně je zvýhodněn telefon Nokia 6500. Během týdne se představí další zvýhodněné modely, a to až do 1. června 2008.



Nabídka platí s aktivací následujících tarifů:

Nabito 350, Nabito 700, Nabito 1150, nebo Nabito 2100

Zákazníci, kteří již využívají tarify Nabito 350, Nabito 700, Nabito 1150 a Nabito 2100 mohou nabídky využít v případě, že Program kamarádi nemají v současné době aktivován a vybraný telefon si zakoupí v rámci Programu zvýhodněných telefonů pro stávající zákazníky.

Podmínkou koupě telefonů za zvýhodněnou cenu je řádné užívání zvoleného tarifu minimálně po dobu 6 měsíců.