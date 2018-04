Progect – návod k použití

Program Progect je zástupcem tzv. outlinerů, programů, které umožňují přípravu a řízení projektů. Projekt je v podstatě soubor vhodně strukturovaných úkolů. Popisovaná verze programu je 0.25. Program prochází rychlým vývojem, je to freeware (doufám, že i zůstane), je v popisované verzi dostupný i v češtině, nicméně kódování češtiny při instalaci z Windows je nevyhovující. Popíši proto verzi anglickou.

Help

Začnu trochu netradičně - popisem nápovědy. K programu není přiložen žádný manuál, ale veškerá nápověda je tvořena samostatným projektem, který se instaluje ze souboru lbpg-tutorial.pdb. Je to docela dobrý nápad, zvláště když manuál ve formě projektu je přehledný a pokud by někdo chtěl manuál v papírové podobě, není problém projekt nápovědy (Tutorial) vyexportovat do memopadu nebo do doc formátu a vytisknout.

Výběr projektu

Po spuštění programu se zobrazí obrazovka pro výběr projektu.

Lze tu otevřít, smazat nebo přejmenovat existující projekt nebo založit nový. Z menu Projects / Duplicate Project je možno na základě existujícího projektu vytvořit nový.

Hlavní obrazovka programu

Zobrazí se po výběru projektu.

V pravé horní části okna jsou šipky pro listování historií. Dále jsou tam ikony pro přepínání dvou režimů zobrazení:

Projektového zobrazení

Zobrazení Flat

Ve spodní části jsou další ovládací prvky:

Done způsobí návrat do výběru projektů.

Šipky nahoru a dolů způsobí přesun vybraného úkolu nahoru a dolů (Grafitti tahy: pro posun kurzoru doleva a doprava).

Šipky vpravo a vlevo způsobí změnu úrovně úkolu (Grafitti tahy: pro mezeru nebo smazání znaku vlevo).

Sub způsobí, že se vybraná položka (která jde dále rozbalit) zobrazí jako samostatný strom. Zároveň se zpřístupní i tlačítko Up, které způsobí návrat do nadřazené větve stromu.

Vpravo dole jsou šipky pro rolování obrazovky, lze použít i HW tlačítka Up a Down.

Hlavní část obrazovky zabírají vlastní úkoly:

Strom se rozbaluje a sbaluje pomocí tlačítek + a – vlevo od názvu úkolu (skupiny úkolů). Lze použít i příkazy z menu Tree.

Vlevo od názvu úkolu může být zobrazena priorita úkolu, kterou lze měnit klepnutím.

Vpravo od názvu úkolu může být zobrazen termín splnění (prošlé termíny s vykřičníkem) a ikona znázorňující, že k úkolu je přiřazena poznámka.

Typy úkolů

Progress

Vlevo od názvu úkolu je zobrazen graf, který zobrazuje míru splnění úkolu. Klepnutím na tento malý graf je možno procento splnění měnit. Pokud má úkol typu Progress podřízené úkoly, je výsledná míra splnění nadřízeného úkolu průměrem míry splnění úkolů podřízených.

Numeric

Je podobný typ jako Progress, pouze míra splnění se nezadává v procentech, ale jako nějaký počet z celkového počtu.

Action

Vlevo od názvu úkolu je zobrazen zatrhávací box. Úkol má tedy dva stavy: splněn/nesplněn.

Info

Tento typ se používá jen jako poznámka.

Práce s jednotlivými úkoly

Vytvoření úkolu:

Na stejné úrovni, jako je úkol, kde je nastaven kurzor: stačí začít psát název úkolu a ten se automaticky vytvoří. Tento postup se použije i pro vytvoření úplně prvního úkolu v projektu.

Na podřízené úrovni: napíše se Grafitti tah pro Return (tah z pravého horního rohu do levého spodního) a podřízený úkol se založí.

Popis obrazovky úkolu:

Typ úkolu

Ikona: je možno vkládat k úkolu ikony z DateBK3 – tento musí být nainstalován

Priorita

Termín splnění

Propojení s ToDo: je možno mít úkol zobrazen i v programu ToDo, práce s úkolem v obou programech je synchronizována

Kategorie

Tlačítko +7 se šipkami slouží pro snadnější nastavení termínu splnění

K úkolu je možno přidat poznámku

Nastavení

Nastavení je vždy platné pro určitý projekt, nikoli pro celý program (všechny projekty).

Skrýt splněné úkoly

Zobrazit termín splnění

Zobrazit prioritu

Zálohovat projekt

Zobrazit varování před smazáním úkolu

Zobrazit rok u termínu splnění

Převzetí priority a termínu splnění od nadřízeného úkolu – v této verzi nefunguje

Automatická synchronizace s ToDo – moc mi to nefungovalo (resp. synchronizace fingovala vždy při jakémkoli nastavení)

Zápis data splnění úkolu

Výběr intervalu priorit (1 - x), kdy budou položky zobrazeny tučným písmem.

Výběr termínů - od prošlých po dnešek (nebo nějaký den v budoucnosti)- kdy budou položky zobrazeny tučným písmem.

Maximální počet zobrazených řádků u položky

Přeškrtnout splněné položky

Skrýt “graf” u splněných úkolů typu Progress a Numeric

Skrýt “graf” u všech úkolů typu Progress a Numeric

Kreslit linie stromu

Implicitní nastavení typu úkolu a priority

Hromadná práce s úkoly

Funkce DB / Set/Reset se aplikuje na celý projekt (všechny úkoly v projektu !!!):

Zrušení termínu splnění

Nastavení míry splnění na nulu

Zrušení priorit

Zrušení propojení s ToDo

Propojení všech úkolů, které nemají další podúkoly s databází ToDo.

Flat zobrazení

Do tohoto zobrazení se lze přepnout ikonou úplně vpravo nahoře. Zobrazují se pouze úkoly, které již nemají další podúkoly.

Tečkovaný obdélníček vlevo od názvu úkolu znamená, že úkol nebyl propojen s ToDo. Klepnutím na tento obdélníček lze jednoduše úkol propojit s ToDo (v obdélníčku se objeví L).

V menu Options / Flat Filter lze filtrovat zobrazené úkoly (podle splnění úkolu, priority, termínu splnění, kategorie). Lze tu zvolit i řazení úkolů podle termínu splnění nebo priority:

Export

Exportovat lze pomocí funkce DB / Export.

Lze nastavit, co se bude exportovat:

Splněné úkoly

Termíny splnění

Priority

Míry splnění

Export ve Flat zobrazení

Exportovat lze do dvou formátů:

Memo: export se provede do memopadu. Při synchronizaci lze z poznámek na PC celý projekt vytisknout. Zobrazení se mi jeví jako nejpřehlednější ze všech výstupů.

DOC: export se provede do doc formátu. Lze nastavit export do čtyř různých formátů - prostého textu a tří různých HTML formátů. To samo o sobě není moc platné, protože pří prohlížení výsledku v Palmu (například v CspotRun) je to dost nepřehledné v kterémkoli formátu. Při synchronizaci se však výsledný soubor nesynchronizuje. Jak tedy dostat výsledek do PC? Nastavit (například pomocí programu Filez) u exportovaného souboru atribut Backup a při další synchronizaci se již v příslušném adresáři (Palm / Hotsyncname / Backup) objeví exportovaný pdb soubor. Tento soubor lze otevřít v nějakém desktop prohlížeči doc formátů (DOC Reader) a dále zpracovat.

Desktop program

Na adrese http://www.alawa.ch lze stáhnout 6ti denní trial verzi desktopového programu PDesk.

Závěr

Nejsem si jistý, jestli programy tohoto typu osloví velké množství uživatelů. Kdo však takový program potřebuje, Progect ho určitě osloví. Kromě kvality mezi jeho přednosti patří nulová cena a fakt, že se program solidním tempem vyvíjí. Věřím, že v dalších verzích již bude uspokojivě fungovat i česká lokalizace.