ProfiMail aneb s e-mailem na cestách (recenze programu)

Aplikace pro práci s e-mailem integrované v softwarové výbavě či firmwaru smartphonů a PDA zařízení zpravidla nejsou tak dokonalé, jak bychom si jistě všichni přáli. Téměř vždy má daný e-mailový klient nějaká omezení nebo dokonce záporné vlastnosti, jejichž nápravu pak mají na starost různé externí aplikace. Jednou z nich je ProfiMail od Lonely Cat Games, jejíž další kvalitní produkty SmartMovie nebo UltraMP3 player jistě nejsou neznámé mezi uživateli smartphonů a PDA zařízení.



Mimo verze pro Symbian Series 60 a Symbian OS 7 UIQ existuje ProfiMail ještě ve verzích pro Symbian Series 80 (Nokia 9500/9300), Pocket PC 2002/2003 a platformu Windows Mobile SmartPhone. Předmětem recenze je ProfiMail 2.21 pro Symbian OS 7 UIQ, který se prodává za 20 eur (cena je bez daně).



ProfiMail je profesionální a současně poměrně komfortní e-mailový klient, který dokáže plně nahradit interní aplikace smartphonů a PDA zařízení určené pro práci s e-mailem včetně prohlížení a vkládání příloh a HTML dokumentů. Program momentálně existuje v devíti jazykových mutacích včetně do češtiny lokalizované verze, ve které jsou přeložena všechna menu a dialogová okna. Manuál je k dispozici v němčině a angličtině. O češtinu nebo jiné speciální znaky v mailech nemusíte mít u ProfiMailu žádný strach. Program totiž podporuje řadu kódování písem včetně kódování Central European.

Co vše program umí?



Mezi základní funkce ProfiMailu patří automatická synchronizace e-mailů s mail serverem a podpora IMAP adresářů stejně jako možnost prohlížení, ukládání i vkládání příloh v rámci daného mailu. Samozřejmostí je též prohlížení HTML příloh respektive e-mailů ve formátu HTML včetně vložených obrázků a odkazů. ProfiMail má vlastní adresář kontaktů, který se v první fázi sám importuje z defaultních kontaktů s jejich následnou možností editace. Program podporuje protokoly/servery POP3, IMAP a SMTP, které je možné používat včetně příslušného zabezpečení pomocí hesla, případně i pomocí SSL šifrování komunikace. Nemusím snad vůbec připomínat, že můžete mít nadefinováno víc e-mailových účtů a stahovat poštu ze všech současně.



Stejně jako řada jiných e-mailových klientů (integrovaných či externích) pro smartphony či desktopy umí ProfiMail napřed stáhnout pouze hlavičku e-mailu, podle které se pak můžete rozhodnout, jestli si stáhnete celý mail nebo zda ho na serveru rovnou vymažete. Úspora přenosu dat je u takové řešení víc než zřejmá a v "GPRS praxi" též poměrně úsporná. Zprávy přitom zůstávají na mail serveru až do té doby, než je v ProfiMailu označíte pro smazání a neprovedete další synchronizaci se serverem.



ProfiMail umí prohlížet standardní textové e-maily a HTML e-maily, které jsou rovněž automaticky identifikovány jako příloha. Patrně nejzásadnější výhodou ProfiMailu je integrovaná podpora dokumentů MS Wordu, které často bývají přílohou různých mailů či tiskových zpráv. Dokumenty MS Wordu se zobrazují formou textu bez dodržení původního formátování, což ale vůbec nevadí - hlavně když si lze na cestách přílohou rovnou přečíst bez nutnosti posílat ji například do QuickOffice. Ostatní přílohy se po kliknutí automaticky otevřou (podle příslušné asociace) v externím programu.

























































E-maily jsou zobrazovány vlastním vyhlazeným fontem (verze pro Symbian OS), který je dle našeho názoru dobře čitelný ve všech třech možných velikostech - jejich přepínání se provádí v preferencích ProfiMailu.



Pokud to daný smartphone či PDA zařízení umožňuje, můžete psát e-maily s pomocí T9 slovníku nebo s jinou technologií pro vstup textu. Každý e-mail může nést vaši soukromou či firemní signaturu, kterých si můžete nadefinovat libovolné množství a pak je pouze podle potřeby vložit na konec aktuálního e-mailu. Podobně jako většina klasických e-mailových klientů pro Windows, Mac OS či Linux umí ProfiMail využívat systém pravidel, která lze využít například pro třídění a stahování příchozí pošty. Součástí programu je též počítadlo datových přenosů, které umí měřit přenesená data v několika režimech včetně množství dat přenesených od spuštění programu.

ProfiMail jako správce souborů

Společně s ProfiMailem dostanete zdarma ještě jednoduchý správce souborů ProfiExplorer, který funguje jako samostatná aplikace a s ProfiMailem přímo spolupracuje. ProfiExplorer má stejný design (včetně stejných dobře čitelných fontů) i styl používání jako ProfiMail a jeho primárním účelem je vyhledání a vložení přílohy do e-mailu. Dalším úkolem ProfiExploreru je rozbalování ZIP archivů, které tak konečně můžete na smartphonu extrahovat a prohlížet bez nutnosti používat externí (a většinou komerční) ZIP archiver.

















Pokud potřebuje e-maily neustále kontrolovat, můžete si pochopitelně nastavit jejich stahování v zadaných intervalech. Program se navíc umí sám aktualizovat na novou verzi, samozřejmě, pouze pokud mu tuto funkci povolíte.

ProfiMail jako prohlížeč



Nedílnou součástí ProfiMailu je integrovaný prohlížeč obrázků. Ten podporuje grafické formáty JPEG, GIF, PNG (plus zřejmě ještě několik jiných grafických formátů, které jsme ale prohlížet nezkoušeli) a sám se aktivuje kliknutím na přílohu v e-mailu. Image browser vestavěný v ProfiMailu je poměrně rychlý (ostatně stejně jako celý ProfiMail a ProfiExplorer) a umí grafické přílohy prohlížet v různém stupni zvětšení včetně originální velikosti obrázku či fotografie.

Závěr



ProfiMail nabízí služby, o kterých se běžným e-mailovým klientům pro chytré mobilní telefony mnohdy ani nezdá. Výsledkem je plně použitelný, velmi rychlý, komfortní a při své ceně i poměrně dostupný e-mailový klient, jehož celkové možnosti jsou na úrovni dnešní doby a proto mu právem náleží naše ocenění Palmare Tip.