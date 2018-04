Profesionální řešení tisku pro HPC s Windows CE

Nyní můžete konečně tisknout a to díky programu JETCET ! tisk ze všech aplikací (Pocket Word, Pocket Excel, programy Pocket Office, jakékoli aplikace využívající tiskových služeb Windows CE )

(Pocket Word, Pocket Excel, programy Pocket Office, ) tisk na všechny nejrozšířenější typy tiskáren (HP, Epson, Canon a další)

(HP, Epson, Canon a další) tisk přes sériový port nebo přes IRDA

možnost náhledu před samotným tiskem

snadná obsluha - tisk přímo z aplikace

tisk není omezen pouze na dokumenty psané zvláštními písmy

pouze na dokumenty psané zvláštními písmy jediné řešení pro t i s k v B A R V Ě - ukázka Ukázky z programu Můžete zvolit libovolnou tiskárnu Ukázky různých voleb tiskáren Canon BJC Epson nebo kompatibilní Preview neboli náhled Ukázka náhledu ve 100% velikosti Pohled na zmenšenou stránku Můžete měnit směr pohledu a tisku a také invertovat barvy Ukázka tisku z programu Pocket Excel

Takto vypadá vaše tabulka

A zde vidíte náhled tisku 100%

Náhled tisku 50% Úplné začlenění do systému znamená, že lokalizovaná chybová hlášení jsou v češtině Tisk z aplikace kontakty

Ukázkový kontakt na pana Nováka

A zde vidíte náhled tisku Kontaktů 100%

Náhled tisku Kontaktů 50% Zde je výsledek barevného tisku z tiskárny Canon BJC50

Co si myslíte o programu JETCET pro tisk ve Windows CE?

O tisk ve Windows CE se příliš nezajímám Tento program bych si koupil (za 1 200 Kč bez české dokumentace) Tento program bych si koupil (za 1 500 Kč s českou dokumentací) (uvedené ceny jsou orientační a nejedná se o objednávku) Máte dotaz k tomuto programu, nebo nám chcete poslat Váš názor? zde napište Vaši otázku nebo Váš názor