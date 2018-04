Profesionální řešení tisku pro HPC s Windows CE

Kdo bude vyrábět HPC Pro?

V článku oznamujícím zveřejnění nové řady HPC počítačů s označením HPC Pro je uveden výčet OEM partnerů, kteří se zapojí do výroby těchto počítačů. Jsou to firmy: Casio Computer Company Ltd., Compaq Computer Corp., Everex Systems Inc., Fujitsu Ltd., Hewlett-Packard Co., Hitachi America Ltd., LG Electronics Inc., NEC Corp., NTS Computer Systems Ltd., Samsung Electronics Company Ltd., Sharp Electronics Corp. a společnost Vadem. V tomto článku se také můžete dovědět o nových vylepšeních pro hardware, e-mail, databáze, synchronizaci a vestavěné aplikace. Přehled verzí systému Windows CE

Víte, že již existují čtyři verze Windows CE? Programátorům jde z toho hlava kolem. Trochu přehledu získáte na uvedné stránce. Licenční politika programů firmy Artsoft

Připomenutí pro uživatele programů ArtSKey: Pokud změníte jméno uživatele, musíte provést novou aktivaci. Při každé nové instalaci, je třeba provést novou aktivaci. Aktivovanou licenci lze uchovat zálohováním na stolní PC.