Prodejte 15 Palmů a dostanete m500 zdarma!

Všichni zaměstnanci autorizovaných prodejců Palmu v USA a Kanadě mají mezi 26.4. a 24.6.2001 šanci vyhrát jeden model Palmu m500 zdarma. Stačí k tomu dvě maličkosti:

1. Odpovědět správně na šest kvízových otázek

Znalostní otázky jsou opravdu propagační, odpoví na ně každé malé dítě a jejich smyslem je zřejmě trošku zlegalizovat vlastní "soutěž". Odpovíte-li špatně, program vás upozorní, ve které odpovědi máte chybu a umožní vám opravu. Počet odpovědí není zřejmě nijak omezen - pokoušel jsem se počítač asi patnáctkrát přesvědčit, že můj Palm Vx má 65.000 barev, trplivě mi neustále odpovídal, že odpověď 5 je nesprávná :-).

2. Prodat v uvedeném období patnáct modelů Palmu (kterýchkoliv).

Samozřejmě jde Palmu Inc o doprodej starších modelů, jejichž nadměrné zásoby zasazují již několik měsíců těžkou ránu cash flow firmy a snižují její hodnotu na trhu akcií.

Palm Inc zveřejnil totiž na CeBITu parametry svých nových modelů m500/m505 (pravděpodobně jako neuváženou odpověď na předCeBITové uvedení Edgeho). Ty neměl ale ještě připraveny k distribuci a fanoušci Palmů přestali kupovat starší typy, netrpělivě vyhlížejíce nové ultratenké modely s paměťovými kartami. Jejich distribuce ale byla zahájena až koncem května.

Připomeňme si, že firma nedávno nabídla registrovaným vývojářům prodej starších modelů za sníženou cenu "na testovací účely". Poněkud nekorektně však nabídku též omezila na vývojáře z USA, ač nabídku ostudně rozeslala i mimo hranice této zaslíbené země...

Palm Inc v poslední době vůbec trošku zanedbává svoji "evropskou stránku" (tam se mezi aktualitami stále skví nový model M105 a účast Palmu v Cannes) a nedávnými opatřeními i evropské vývojáře a prodejce. Nemuselo by se to firmě vyplatit.

A nám všem, kteří nemáme americkou státní příslušnost, nezbývá než čekat, zda firma nakonec přeci jen nepřikročí k předpovídané korekci cen starších modelů.