Prodejny O2 navštívilo více než 10 milionů lidí

Celkem 10 návštěvníků získalo atraktivní výhru v podobě LCD televizoru a služby O2TV na jeden rok zdarma. V soutěži měli možnost tipovat všichni návštěvníci značkových prodejen O2, a to vyplněním a odevzdáním tipovacího letáku s odpovědí na soutěžní otázku:"Kolik návštěvníků celkem vešlo do značkových prodejen O2 od 8:00 dne 2. ledna 2007 do 18:00 dne 31. prosince 2007?". Pouze 5 % tipujících se svou odpovědí přiblížilo správnému číslu, které je 8 428 837 návštěvníků. Deset soutěžících s nejpřesnějším tipem získalo LCD televizor Philips a digitální televizi O2TV na jeden rok zcela zdarma.

"Z výhry mám obrovskou radost. Zúčastnila jsem se několika soutěží, ale zatím bez úspěchu. Teď se mi konečně podařilo vyhrát. A pořádně - novou televizi a spoustu programů a filmů. Nadšená je celá naše rodina. Služby O2 využíváme již dlouho a jsme s nimi maximálně spokojeni,"uvádí jeden ze šťastných výherců, paní Jarmila Klefersteinová.

Do značkových prodejen O2 zavítalo v období konání soutěže více než 1,5 milionu návštěvníků.