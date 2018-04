Prodejní šlágr střední třídy. Recenze Samsung Galaxy Ace

Samsung Galaxy Ace patří do střední třídy dotykových smartphonů. Jeho výbava ničím zásadním nepřekvapí, telefon za rozumnou cenu ale nabízí velmi slušnou sadu funkcí. Je to telefon pro ty, co nechtějí, nebo si nemohou dovolit špičkové modely se čtyřpalcovými displeji.