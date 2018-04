Chcete prémiový mobil? Počkejte rok a pořídíte ho za polovinu

Pamatujete na ten loňský špičkový model, který se vám tolik líbil, ale bohužel byla jeho cena naprosto mimo váš rozpočet? Zkuste si cenovku zkontrolovat dnes. Proklepli jsme loňské top smartphony předních výrobců, abychom zjistili, jak moc se cena po roce odlišuje. A věřte, že pokud jste toužili po něčem jiném než iPhonu, můžete nyní pořádně ušetřit.

Vybrali jsme vždy nejnižší cenu, za jakou telefon nabízí internetoví prodejci z neoficiálního dovozu, a zároveň i uvedli oficiální protějšek. Vedle toho jsme také zkontrolovali internetové bazary a přední české internetové aukční portály a podle nich stanovili průměrnou cenu za telefon z druhé ruky. Nakonec jsme ještě přidali speciální kategorii pro obchod Mobil pohotovost, který kromě nových telefonů prodává také bazarové či zánovní. Zánovním modelem chápeme takový, který byl rozbalený k předvedení zákazníkovi, ale nebyl použitý.

Samsung Galaxy S5

Loňský topmodel jihokorejského Samsungu byla už nahrazena několika novějšími modely, což ale neubírá na její lákavosti. Stále jde totiž o prémiově vybavený model, který disponuje nejenom pořádnou porcí výkonu a krásným Full HD displejem, ale také skvělým fotoaparátem, odolností proti prachu a vodě či senzorem srdečního tepu.



Necelý rok a půl stačil, aby se tento model propadl na polovinu své původní ceny. Telefon při nástupu do prodeje stál přes 18 tisíc korun, takže se jedná o pořádnou slevu. Na internetu jej skutečně není problém pořídit zcela nový za něco málo přes devět tisíc korun. Pokud pátráte na různých bazarech, můžete ještě minimálně dalších tisíc korun ušetřit.

Samsung Galaxy S5

Cena Původní cena 18 500 Kč Nový (neoficiální dovoz) od 9 000 Kč

Nový (oficiální distributor)

neprodává se (pouze model Neo) Bazarová cena okolo 8 000 Kč Mobil pohotovost použitý 8 300 Kč / zánovní 9 300 Kč

Snad ještě výhodnější koupí je model Galaxy S5 Neo, který je v podstatě vylepšenou variantou loňské S5. Postrádá sice některé senzory, naopak však nabízí lepší procesor a polepšil si i čelní fotoaparát. Nový S5 Neo lze sehnat za v podstatě totožnou cenu jako model S5, tedy za devět tisíc korun.

Apple iPhone 6 (16 GB)

Nejlevnější varianta loňského iPhonu vyšla na českém trhu po začátku prodeje na 18 400 korun. Za tyto peníze zákazník dostal to nejlepší, s čím do té doby Apple dokázal přijít. Zanechal tradice kompaktních smartphonů a vydal se cestou velkých displejů. Navíc telefon vyladil natolik, že se skutečně nemusel bát jakékoliv konkurence.

Rok po uvedení do prodeje se cena nepropadla nijak závratně, u některých variant telefonu dokonce po zdražení v prvním čtvrtletí a následné slevě v září dokonce fakticky k žádné změně ceny od té původní nedošlo. Nejlevnější model z nabídky se přesto menší změny k lepšímu dočkal. Oficiální cestou jej zakoupíte o necelých 1 500 korun levněji, jinými cestami můžete ušetřit daleko více.

Apple iPhone 6 (16 GB)

Cena Původní cena 18 400 Kč Nový (neoficiální dovoz) od 16 000 Kč Nový (oficiální distributor)

18 000 Kč Bazarová cena okolo 14 000 Kč Mobil pohotovost použitý 14 600 Kč / zánovní 16 700 Kč

LG G3

Loňský špičkový model LG je pomyslným hitem současných zájemců o prémiový telefon. Jako jediný totiž z loňských modelů nabízí obří QHD rozlišení (1 440 x 2 560 pixelů) na ploše 5,5 palce. Tedy něco, co stále ještě není plným standardem ani u letošních top smartphonů. I ostatními parametry si rozhodně ostudu neudělá, má stále více než dostatek výkonu zabaleného do velice stylového designu. Na telefon je zkrátka radost pohledět.

Sleva s ročním odstupem je velice výrazná. Na koupi se dá oproti startovací ceně ušetřit okolo šesti tisíc za nový telefon, pokud jste odhodláni ušetřit ještě více, tak za bazarové modely chtějí jejich původní majitelé méně než polovinu původní ceny.

LG G3

Cena Původní cena 14 000 Kč Nový (neoficiální dovoz) od 8 000 Kč Nový (oficiální distributor)

od 9 500 Kč Bazarová cena okolo 6 000 Kč Mobil pohotovost použitý 7 200 Kč / zánovní 8 800 Kč

Sony Xperia Z3

Sony není oproti jiným výrobcům pozadu a také stihlo za rok nahradit svůj topmodel novějším, byť se k němu ze začátku příliš nemělo. Jeho nejlepší model loňska je stále vysoce nadstandardně vybaveným telefonem. 21megapixelový fotoaparát, plná odolnost vůči prachu a vodě či skvělý 5,2palcový Full HD displej (1 080 x 1 920 pixelů) jsou rozhodně parametry, kterými dokáže zaujmout i dnes.

I v případě Sony, které nepatří k nejlevnějším výrobcům, lze sledovat pořádný propad oproti původní ceně. Bazarové kousky vyjdou na skoro polovinu původní ceny. I zcela nový telefon lze pořídit s rozdílem přes sedm tisíc oproti původní ceně.

Sony Xperia Z3

Cena Původní cena 19 000 Kč Nový (neoficiální dovoz) od 11 000 Kč Nový (oficiální distributor)

15 000 Kč Bazarová cena okolo 10 000 Kč Mobil pohotovost použitý 10 300 Kč / zánovní 12 600 Kč

HTC One M8

Z našeho výčtu je HTC One M8 spíše na chvostu, co se výbavy týče. I tak se dá s čistým svědomím mluvit o špičkovém modelu, který rozhodně umí konkurovat výše zmíněným telefonům. A to nejenom pětipalcovým Full HD displejem nebo výkonným procesorem, ale také dobře odladěným systémem a zajímavým fotoaparátem.

I špičkové HTC šlo se svou cenou oproti té loňské, která činila 17 500 korun, výrazně dolu. Bazarové kusy vyjdou na méně než polovinu loňské ceny a i za nový telefon ušetříte přes sedm tisíc korun. Mobil pohotovost v tomto případě dovede konkurovat i nabídkám z internetových bazarů.

HTC One M8

Cena Původní cena 17 500 Kč Nový (neoficiální dovoz) od 10 000 Kč Nový (oficiální distributor)

neprodává se Bazarová cena okolo 8 000 Kč Mobil pohotovost použitý 7 800 Kč / zánovní 10 000 Kč

Nokia Lumia 930

Vedle celé řady telefonů s operačním systémem Android a samozřejmě i posledního modelu od Applu se špičkovým smartphonem pyšnil i operační systém Windows Phone. Přední model Nokia Lumia 930 nabídl pětipalcový displej s rozlišením Full HD, výkonný hardware a také velice zajímavý 20megapixelový fotoaparát s optikou Carl Zeiss.



I Microsoft během jednoho roku cenu výrazně srazil. Za novou Lumii 930 dáte zhruba o pět tisíc korun méně, při koupi bazarového kusu se dostanete na polovinu původní ceny.