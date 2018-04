Xiaomi mělo velké oči, čekalo více. Výsledky přesto nejsou špatné

Xiaomi za prvních šest měsíců letošního roku distributorům prodalo 34,7 milionů kusů chytrých telefonů. Loni za stejné období to bylo 26,2 milionů prodaných smartphonů, meziročně to je tedy 33procentní nárůst, což je bezpochyby velký úspěch.

Vedení společnosti však v dřívějších odhadech předpovídalo roční odbyt 100 milionů kusů. A už teď je téměř jisté, že se tento odhad nenaplní, to by odbyt musel během druhé poloviny roku běžet téměř dvakrát rychleji. A to není příliš pravděpodobné, tradičně silné vánoční sezoně navzdory.

Je také třeba zdůraznit, že se firma zatím pochlubila skutečně jen počtem udaných telefonů, nemáme tak dosud informace o příjmech, ani čistém zisku, což je v byznysu hlavním měřítkem úspěchu.

Jeden z rivalů Xiaomi a zároveň největších prodejců chytrých telefonů Apple prodal jen za první kvartál letošního roku 61,2 milionů smartphonů. Jinými slovy dokázal za poloviční čas prodat téměř dvojnásobek telefonů. iPhony tedy z pomyslných regálů mizí přibližně čtyřikrát rychleji než telefony Xiaomi z centrálního skladu. Xiaomi totiž na rozdíl od tradičních značek k prodeji využívá výhradně e-shopů (čtěte více o strategii značky).

Hvězda Xiaomi stále na vzestupu

Xiaomi je společností, která se během pouhých pěti let existence dokázala vypracovat mezi důležité hráče mobilního byznysu. V prosinci minulého roku ji deník Wall Street Journal označil za vůbec nejcennější start-up svého druhu a hodnotu firmy ocenil na nejméně 46 mld. dolarů (tehdy asi bilion korun).

Důležitým triumfem z poslední doby je porážka Samsungu a Applu na domácí půdě, v únoru totiž v Číně prodalo nejvíce smartphonů právě Xiaomi.

Firma expanduje do nových regionů, za poslední dobu své telefony začala prodávat v Indii, Malajsii, Vietnamu, Thajsku a na Filipínách. Dosud poslední zemí, kde si mohou zájemci přístroje Xiaomi objednat, je Brazílie.

S expanzí do Spojených států nebo Evropy však firma podle vyjádření viceprezidenta Hugo Barry pro BBC z letošního ledna v nejbližších letech nepočítá. To je pro všechny zájemce o telefony Xiaomi v těchto regionech špatná zpráva. Konkurenci naopak potěší, neboť jí čínský dravec nebude krátit odbyt.