Prodeje Windows Phone nokií jsou stále slabé, tvrdí analytik

O prodejích nových Windows Phone 8 přístrojů zatím jejich výrobci i Microsoft zarytě mlčí. Konkrétní čísla nezveřejnilo ani tchajwanské HTC, kterému se však zřejmě s WP8 smartphony celkem daří. Větší neznámou je však situace finské Nokie, která na tyto přístroje doslova vsadila vše.

Firma prodejní čísla nezveřejňuje a už od počátku prodeje je také téměř jasné, že Nokia nebyla schopna dostat na trh dostatečné množství přístrojů. Napovídá tomu fakt, že novinky se začínají jen pomalu prodávat na vybraných trzích u vybraných operátorů a ve volném prodeji je telefon k dispozici jen v omezené míře. Nokia na rozdíl od dřívější strategie co nejrychlejší dostupnosti telefonu na co největším množství trhů, a to i ve volném prodeji, přešla na model exkluzivity u jednotlivých operátorů.

Zřejmě kvůli tomu se Lumia 920 a 820 stále neprodávají na českém trhu (jsou pouze k předobjednání) ani v řadě dalších zemí – operátoři si jednoduše exkluzivitu nevyjednali a telefony neobjednali. Ti čeští to asi ani nemohli stihnout kvůli relativně pozdnímu uvedení novinek. Nokia se zřejmě ani nesnažila telefony intenzivně nabídnout na všech trzích, firma si patrně byla vědoma toho, že není schopna vyrobit včas dostatek telefonů.

Ve světle těchto událostí se neurčitým informacím o prodejích WP8 přístrojů nelze divit. V e-shopech, které přístroje náhodou nabídly, se rychle dostaly do žebříčků nejžádanějších kusů, jenže omezené zásoby byly rychle vyprodány a nové várky přichází jen sporadicky. Podobně tomu může být u některých mobilních operátorů, kteří hlásí, že jsou nové lumie vyprodané. Skutečná prodejní čísla tak podle analytiků nemusí být vůbec tak optimistická, jak by prázdné sklady a police naznačovaly.

Alespoň to tvrdí James Faucette ze společnosti Pacific Crest. Podle něj nedávné průzkumy jeho firmy zjistily, že počáteční prodeje jsou vcelku nízké, a to především kvůli samotnému nedostatku přístrojů, které se dostávají do obchodů pomalu. Nokia podle něj počítala s tím, že v posledním čtvrtletí prodá asi milion lumií, přičemž současný nedostatek přístrojů napovídá spíše o polovině. Faucette tak tvrdí, že prodeje jsou v podstatě na stejné úrovni nebo o něco horší než vloni v případě modelu Lumia 800.

Najde se však řada těch, kteří s jeho tvrzeními nesouhlasí. Například Mark Sue z RBC tvrdí, že Nokia by měla do konce roku 2012 prodat asi 6,5 milionu svých nových WP8 smartphonů. Společnost Oppenhaimer odhaduje, že Nokia prodá v posledním čtvrtletí roku 2012 osm až devět milionů smartphonů, přičemž prodeje by měly být rovnoměrně rozloženy mezi Symbian, Windows Phone 7 a Windows Phone 8 přístroje.

Analytik T. Michael Walkley z Cannacord Genuity tvrdí, že současný nedostatek Windows Phone 8 lumií je způsoben jak omezenými dodávkami, tak právě vysokou poptávkou. Podle jeho zjištění byla právě Lumia 920 třetím nejprodávanějším telefonem v listopadu u operátora AT&T. Před lumií se umístil jen Samsung Galaxy S III na druhém a Apple iPhone na prvním místě.

Většina expertů se shoduje na tom, že prodejní čísla Nokie by se měla stabilizovat a zlepšit až počátkem letošního roku. To už by měla firma být schopna pokrýt poptávku po svém top-modelu a nabízet jej prakticky na všech trzích. Zároveň by do statistik měly promluvit nové levné přístroje, například Lumia 620 za zhruba 6 000 korun nebo ještě levnější typy Lumia 510 a Lumia 505.