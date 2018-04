Apple na konci roku předehnal Samsung, Čína se mocně dere vzhůru

V posledním loňském čtvrtletí Apple prodal rekordních 78,3 milionu iPhonů a předehnal tak Samsung, který pravděpodobně částečně díky fiasku s modelem Galaxy Note 7 prodal „jen“ 77,5 milionu chytrých telefonů. Potvrzeny by tak mohly být domněnky, že řada zklamaných zákazníků Samsungu přešla k Applu. Apple si v posledním kvartálu meziročně polepšil, v roce 2015 prodal ve „vánočním“ čtvrtletí 74,8 milionu iPhonů.

Naopak Samsung si vedl v období loňských Vánoc hůře než v roce 2015, kdy prodal 81,3 milionu chytrých telefonů. Podíly Samsungu na světovém trhu jsou tak nejhorší od roku 2011 a jihokorejský gigant vyhlíží příchod modelu Galaxy S8.

Za celý loňský rok je ale Samsung stále jasnou světovou jedničkou s 309,4 milionu prodaných smartphonů. Ovšem meziročně si mírně pohoršil, jelikož v roce 2015 dokázal prodat 319,7 milionu chytrých telefonů. Na trhu mu patří za celý loňský rok podíl 20,8 procenta.

Prodeje smartphonů za rok 2016 a za čtvrté čtvrtletí 2016.

Apple loni také prodal méně iPhonů než předloni. Za celý rok 2016 se prodalo 215,4 milionu iPhonů, o rok před tím to bylo 231,5 milionu. Applu tak klesl tržní podíl z 16,1 procenta na 14,5 procenta. Ovšem v samotném čtvrtém čtvrtletí měl vyšší podíl než Samsung. Rozdíl byl ale minimální, jen desetina procenta.

Čína útočí

Nejvýraznější událostí na trhu je vzestup čínských výrobců. Huawei, světová trojka, za celý loňský rok prodal 138,8 milionu smartphonů, v roce 2015 to přitom bylo 107,1 milionu chytrých telefonů. Ve čtvrtém čtvrtletí Huawei poprvé dosáhl dvouciferného podílu na trhu, konkrétně 10,2 procenta.

Ještě impozantnější je vzestup značky Oppo. Firmě vzrostly v posledním loňském čtvrtletí prodeje meziročně o neuvěřitelných 99 procent. Celkem za celý loňský rok Oppo prodalo 84,6 milionu smartphonů, v roce 2015 to bylo o více než polovinu méně: 39,7 milionu chytrých telefonů.

Stejně významný vzestup zaznamenala i značka Vivo, která jako světová pětka za celý rok 2016 prodala 71,9 milionu chytrých telefonů. Rok před tím to bylo jen 39 milionů smartphonů. Zajímavostí je, že značky Oppo i Vivo patří jedné společnosti BBK Electronics, a kdyby se jejich prodeje sečetly, tak je BBK Electronics světovou trojkou před Huaweiem.

Trh se smartphony stále roste. Co bude dál?

Díky stále rostoucím rozvojovým trhům a trhu v Číně se za celý loňský rok celosvětově prodalo 1,5 miliardy smartphonů, což je meziroční nárůst o tři procenta. Jen ve čtvrtém čtvrtletí se celosvětově prodalo o devět procent chytrých telefonů více, konkrétně 439 milionů.

Mírný růst lze očekávat i letos, jelikož se má objevit několik modelů, které by měly přesvědčit stávající uživatele „přesedlat“ na novější model. To platí zejména pro Apple, který po tříletém cyklu jen vylepšených modelů má přijít se zcela novým iPhonem 8.

Samsung bude muset zapracovat na své reputaci a po fiasku s modelem Galaxy Note 7 přesvědčit zákazníky k návratu. Zajistit to má model Galaxy S8, který měl být původně představen na veletrhu MWC v únoru, nakonec si ale po důkladném testování odbude premiéru až v březnu. Samsung nezanevřel ani na řadu Note a prodejům by měl na podzim pomoci nový Note 8.

I když Huawei vyhlašuje do pěti let útok na první pozici výrobců smartphonů, tak to spíše vypadá na změnu strategie. Huawei by se mohl místo kvantity snažit směřovat k co největšímu zisku. Ty tam jsou doby levných smartphonů, nové modely Huawei jsou pořádně drahé a tudíž nejziskovější. Vysoká cenovka nových modelů může nárůst prodejů zpomalit. Huawei má ovšem ještě značku Honor, která nabízí to samé za méně peněz.

Na rozdíl od Huaweie, který nemalé množství svých smartphonů prodává na vyspělých západních trzích, tak značky Oppo a Vivo se zaměřují prakticky výhradně na domácí čínský trh a okolní asijské státy. Pro Oppo bude důležité navázat na veleúspěšný model R9. Obě značky mají velký potenciál růstu po vstupu na západní trhy.

Uvidíme, jak se povede návrat legendy na trh se smartphony. Letos se mají totiž znovu začít prodávat smartphony se značkou Nokia, na kterou stále řada zákazníků slyší. Vzestup na přední pozice ale bude dlouhý a nesnadný. V Číně rostou mimo zmíněných i další značky, konkurence si musí dávat pozor zejména na LeEco a TCL, který vyrábí i u nás známé Alcately.