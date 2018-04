Ať se Microsoft snaží, jak chce, mobilní Windows kupují jen nadšenci

Podle dat zveřejněných Gartnerem nic nenasvědčuje tomu, že by dominantní postavení systému Android mělo v dohledné době skončit. Ve druhém čtvrtletí letošního roku se prodalo 271 milionů smartphonů s Androidem. Loni ve stejném období se prodalo 243 milionů chytrých telefonů se systémem od Googlu.

Přesto podíl Androidu na trhu se smartphony mírně poklesl - z loňského podílu 83,8 procenta na 82,2 procenta. Může za to nárůst prodejů iPhonů od Applu. Systému iOS patří ve druhém čtvrtletí podíl 14,6 procenta, loni to stejnou dobou bylo 12,2 procenta. Apple ve druhém čtvrtletí prodal 48 milionů iPhonů, loni to bylo 35 milionů.

Mobilní Windows od Microsoftu stále nedokáží zaujmout tolik, jako systémy od Applu a Googlu. Prodeje smartphonů s mobilními Windows nepatrně vzrostly: z loňských 8 095 000 na letošních 8 198 000. Systém Windows má ale na trhu se smartphony stále malý podíl 2,5 procenta. Podíl od loňského druhého čtvrtletí ještě poklesl z 2,8 procenta.

Výsledky jsou důkazem, že přes veškerou snahu se Microsoftu nedaří přesvědčit běžné zákazníky, aby si pořídili telefon s jejich systémem. Navíc se Microsoftu příliš nedaří ani přesvědčit výrobce, aby začali produkovat telefony s Windows Phone. Přitom na některých trzích patří Lumie s Windows Phone mezi nejlevnější přístroje na trhu a stejně nedokážou cenou v řádu stokorun zaujmout tolik zákazníků, aby se prodeje výrazně zvedly. Otázkou je, jestli se prodeje zvednou s podzimním příchodem nového systému a také s představením nových Lumií.

Prodeje smartphonů podle operačních systému ve druhém čtvrtletí 2015.

Systém od kanadského BlackBerry se stále potácí na okraji zájmu a prodeje navíc klesají. V letošním druhém čtvrtletí se prodalo 1 229 000 přístrojů BlackBerry, loni to bylo 2 044 000 smartphonů. Nicotný podíl na trhu tak poklesl z 0,7 procenta na ještě nicotnějších 0,3 procenta.

Dominantní pozici Androidu jen tak nic neohrozí. Smartphony se systémem od Googlu používá obrovské množství výrobců. Růst systému iOS používanému v iPhonech od Applu může ohrozit zpomalující čínská ekonomika. Čína je pro Apple jedním z nejdůležitějších trhů.

Microsoft by konečně mohl zaznamenat větší díru do světa s chystaným systémem Windows 10 Mobile. Důležitá ale bude bohatá nabídka smartphonů s tímto systémem. Mimo několik malých výrobců si smartphony s mobilními Windows vyrábí Microsoft převážně sám.

BlackBerry asi už nezvrátí opadající zájem o jeho vlastní systém. Jako prozíravé se tak může ukázat použití systému Android, o kterém se už dlouho spekuluje. BlackBerry si ale musí dát pozor, aby nezapadlo mezi nepřeberný počet výrobců smartphonů s Androidem a nabídlo něco speciálního.