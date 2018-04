Samsung je zase světová jednička, Microsoft má rekordní minimum

Výsledky jako tradičně nezahrnují zdaleka všechny výrobce, ale jen přední příčky. I tak to jsou zajímavé informace. Samsung se vrátil na první příčku a to jak ve smartphonech, tak celkově. Dnes ale smartphony představují drtivou většinu prodejů mobilních zařízení (přibližně tři čtvrtiny) a pro výrobce to je nejzajímavější kategorie.

Meziročně ale Samsung prodal méně, druhý Apple naopak výrazně víc. Loni v prvním čtvrtletí prodal Samsung dvakrát tolik smartphonů než Apple, letos je rozdíl poloviční. Dodejme, že v loňském posledním čtvrtletí Samsung a Apple prodaly zhruba stejné množství přístrojů.

Pro Samsung je dobrou zprávou, že výsledky za první letošní čtvrtletí jsou nejlepší za poslední čtyři kvartály. To znamená, že Samsung pravděpodobně stabilizoval svůj odbyt a má našlápnuto k růstu.

Tradičně pak rostou výsledky menších značek, jejich podíl na trhu se meziročně zvýšil z 42 procent na necelých 48 procent a drží se už několik čtvrtletí zhruba na polovině celého trhu.

Celosvětové prodeje smartphonů za 1Q 2015 (miliony kusů) Výrobce 1Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 1Q 2014 podíl 1Q 2015 podíl Samsung 89 74,5 83,2 31,2 % 24,1 % Apple 43,7 74,5 61,2 15,3 % 17,7 % Lenovo 19,7 24,7 18,8 6,9 % 5,4 % Huawei 13,4 24,1 17,3 4,7 % 5,1 % Ostatní 119,2 182,3 164,5 41,8 % 47,7 % Celkem 285 380,1 345 100 % 100 %

Třetí příčku má čínské Lenovo, do jehož výsledků se počítá i akvizice Motoroly. Těsně za Lenovem je další čínská značka Huawei. Oproti prvním dvěma výrobcům má ale čínská dvojice značnou ztrátu. Dohromady neprodají to, co Apple.

Celkově v produkci všech mobilů včetně obyčejných přístrojů je největším výrobcem opět Samsung a druhý je taktéž opět Apple, přestože on žádné obyčejné mobily nevyrábí a ani neprodává. Třetí je Microsoft včetně značky Nokia pro obyčejné mobily. Jejich prodeje ale stále klesají a podíl Microsoftu na trhu je rekordně nízký včetně dřívějších výsledků Nokie. Aktuálně mu patří jen 7,6 procenta trhu, loni v prvním čtvrtletí to bylo ještě 11,4 procenta.