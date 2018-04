Apple překonal očekávání. A málem přišel o pozici světové dvojky

Největším výrobcem smartphonů zůstává nadále Samsung. Podle zveřejněné analýzy společnosti Strategy Analytics si Samsung meziročně v prodejích polepšil o dvě procenta a prodal ve druhém čtvrtletí 79,5 milionu chytrých telefonů. Loni to ve stejné době bylo 77,6 milionu.

Samsungu tak patří na trhu se smartphony 22procentní podíl, což je ovšem o trochu méně než loni (22,7 procenta). Samsungu po fiasku s modelem Note 7 pomohly nové modely Galaxy S8. Dosavadní pozice by měl Samsungu pomoci udržet chystaný Note 8, který bude představen již tento měsíc.

Apple předčil očekávání a jeho prodeje se meziročně zvedly o procento. Celkem Apple prodal v letošním druhém čtvrtletí 41 milionů iPhonů, loni to bylo 40,4 milionu. Přesto i Applu poklesl podíl na trhu z 11,8 na 11,4 procenta.

Applu se dlouhodobě nedaří na obřím čínském trhu a jeho portfolio by už potřebovalo osvěžit. Současné iPhony 7 vycházejí z tři roky starých iPhonů 6. Situaci by měly změnit nové modely, kterých se tradičně dočkáme v září. Mimo výročního iPhonu 8 by měl Apple představit i nástupce iPhonů 7 a 7 Plus.

Počty prodaných smartphonů jednotlivých výrobců Výrobce 2Q 2016 2Q 2017 Samsung 77,6 79,5 Apple 40,4 41 Huawei 30,2 38,4 Oppo 18 29,5 Xiaomi 14,7 23,2 Ostatní 158,8 148,8 Celkem 341,5 360,4

Zdroj: Strategy Analytics

Na Apple nebezpečně dotírá dravý čínský Huawei (pod který spadá i značka Honor), který prodal ve druhém čtvrtletí 38,4 milionu smartphonů. Loni to bylo za stejné období 32 milionů přístrojů.

Aktuální výsledky Huaweie jsou tak jen o trochu nižší, než byly prodeje Applu. Nutno však dodat, že pro Apple je druhé čtvrtletí tradičně nejslabším obdobím.

Prodeje zajišťují Huawei rekordní podíl na trhu 10,7 procenta, což je téměř stejný kus trhu, jaký drží aktuálně Apple. Loni přitom držel čínský výrobce jen 9,4 procenta trhu. Jestliže Apple musí zabodovat v Číně, tak značce Huawei zbývá dobýt severoamerický trh.

Podíly výrobců na trhu se smartphony Výrobce 2Q 2016 2Q 2017 Samsung 22,7 % 22,1 % Apple 11,8 % 11,4 % Huawei 9,4 % 10,7 % Oppo 5,3 % 8,2 % Xiaomi 4,3 % 6,4 % Ostatní 46,5 % 41,3 % Celkem 100 % 100 %

Zdroj: Strategy Analytics

Současná „raketa“ na trhu se smartphony, čínská značka Oppo, si opět připsala extrémní nárůst prodejů o 64 procent. Oppu tak nyní patří pro něj rekordní podíl na trhu se smartphony 8,2 procenta. V loňském druhém čtvrtletí to bylo o necelá tři procenta méně.

Oppo dokázalo prodat 29,5 milionu chytrých telefonů, loni to bylo 18 milionů. Oppo těží především z domácího čínského trhu a dalších asijských zemí. Nikde jinde tato značka prozatím se smartphony aktivní není, takže má stále velký prostor k růstu.

Do první pětky se vrátilo po slabších výsledcích z minulé doby čínské Xiaomi. To se letos do Top 5 dostalo poprvé za 23,2 milionu prodaných smartphonů. Xiaomi očividně prospěla změna vedení, kdy odešel bývalý zaměstnanec Googlu Hugo Barra, jelikož loni čínská firma prodala pouze 14,7 milionu smartphonů.

Nárůst prodejů o impozantních 58 procent znamená pro výrobce opět rekordní podíl na trhu 6,4 procenta. V loňském druhém čtvrtletí to bylo o dvě procenta méně. Důvod opětovného růstu Xiaomi lze hledat v úspěchu na stále zcela nenasyceném indickém trhu.

Celkem se v druhém čtvrtletí letošního roku prodalo 360,4 milionu chytrých telefonů, což značí meziroční nárůst o nemalých šest procent. O smartphony je tak stále zájem, i když mnozí předpovídají stagnaci či propad trhu. Prodeje se zvýšily zejména vzhledem k zájmu v Africe a trh také táhnou špičkové smartphony s Androidem v západní Evropě.