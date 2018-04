Prodeje Nokie N900 možná nejsou tak špatné

Server Engadget.com uvedl, že uvedených 100 000 kusů Nokie N900 se mělo prodat ne za pět měsíců ale jen za pět týdnů. "Zatímco Nokia běžně nezveřejňuje statistiky prodejů u jednotlivých modelů, právě nám bylo řečeno, že více než sto tisíc N900 bylo celosvětově prodáno za prvních pět týdnů, nikoli měsíců," uvádí Engadget.com.

Původní informaci od agentury Reuters přejaly desítky oborových médií po celém světě. A to včetně našeho magazínu. Vycházeli jsme přitom z původního textu Reuters, který dosud tato světoznámá agentura neopravila. - čtěte Top model Nokie, linuxová N900, je propadák. Prodalo se jí sotva sto tisíc

V originálním znění agenturní zprávy se píše, že Nokia daný počet N900 prodala za prvních pět měsíců prodeje tohoto linuxového modelu. "Nokia sold less than 100,000 top-of-the-range N900 smartphones in its first five months on the market," píše Reuters ve své zprávě (celé znění v originále si můžete přečíst zde).

Informace o počtu prodaných kusů N900 převzala agentura Reuters od výzkumné společnosti Gartner. Ta podrobné údaje o prodejích jednotlivých modelů neuvádí, k počtu prodaných Nokií N900 se však dalo dostat jednoduše: N900 používá jako jediný přístroj na trhu operační systém Maemo a jednotlivé operační systémy už Gartner počítá.

Ve světle nových informací by už nezněl tak překvapivě výrok vrcholného manažera Nokie Alberta Torrese, který na téma prodejů Nokie N900 uvedl, že "značně překonaly" očekávání firmy. Podobně se ostatně vyjádřil i mluvčí Nokie, který odmítl konkrétní čísla komentovat. A ostatně Nokia ani žádné jiné oficiální informace o prodejích modelu N900 neuvedla a zprávu Reuters nedementovala.

Torresova slova podporuje i vyjádření českých zástupců Nokie. Firma říká, že N900 nikdy neměla být masovým telefonem, jde o přístroj pro velmi specifickou skupinu uživatelů. Petr Kasa, ředitel Nokia ČR, k tomu říká: "Model N900 zcela splňuje naše cíle a očekávání. Jde o přístroj, který má za úkol otevřít dveře novému operačnímu systému založenému na platformě Linux. V komunitě, pro kterou je určen, se prosadil skvěle."

Bez ohledu na to, jestli se sto tisíc Nokií N900 prodalo za pět měsíců nebo za pět týdnů (vyberte si), se nepotvrdily prvotní dohady, že by telefon mohl odlákávat zákazníky modelu N97. Linux je nejspíš pro typického zájemce o symbianový mobil příliš velká neznámá. Dodejme, že operační systém Maemo, který N900 používá, končí. Nahradí ho platforma MeeGo.