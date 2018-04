Samsung drtí svět, Apple potřebuje víc modelů. Nokia čeká na kupce?

Jasným vítězem druhého čtvrtletí 2013 je Samsung. Je jedničkou na celém trhu i mezi smartphony. Nokia stále drží druhé místo, ale její prodeje klesají, a to především v segmentu obyčejných mobilů. Rozpačité výsledky má Apple. Sice mu prodeje rostou, ale dynamika růstu už není zdaleka taková jako u Samsungu. Samsung pak na mobilech poprvé vydělal víc než Apple. V přepočtu na jeden prodaný kus ale stále jasně vede americká značka.

První pětce v absolutním pořadí i mezi smartphony vévodí asijské firmy. Ve smartphonech i celkově je LG trojkou na trhu, celkově je pak čtvrtý. Čínské ZTE je mezi smartphony na čtvrtém místě, absolutně je pak páté. Stejnou příčku na trhu smartphonů drží další čínský koncern Huawei.

Celosvětové prodeje prodeje a tržní podíl za 2Q/2013 Značka Prodeje Q2/2012 Prodeje Q2/2013 Podíl Q2/2012 Podíl Q2/2013 Samsung 93 107 25 % 27,7 % Nokia 83,7 61,1 22,5 % 15,8 % Apple 26 31,2 7 % 8,1 % LG 13,1 17,8 3,5 % 4,6 % ZTE 16,7 17,6 4,5 % 4,6 % Ostatní 139 151,3 37,4 % 39,2 % Celkem 371,5 386 100 % 100 %

Celkově trh se smartphony rostl meziročně o výrazných 47 procent, celý trh s mobily pak jen mírně o čtyři procenta. V dalších obdobích roku výrobci předpokládají zpomalení růstu na trhu smartphonů.

Celosvětové prodeje smartphonů a tržní podíl za 2Q/2013 Značka Prodeje Q2/2012 Prodeje Q2/2013 Podíl Q2/2012 Podíl Q2/2013 Samsung 48,7 76 31,1 % 33,1 % Apple 26 31,2 16,6 % 13,6 % LG 5,8 12,1 3,7 % 5,3 % ZTE 5,8 11,5 3,7 % 5 % Huawei 6,6 11,1 4,2 % 4,8 % Ostatní 63,6 87,7 40,6 % 38,2 % Celkem 156,5 229,6 100 % 100 %

Samsung

Jihokorejské světové jedničce se velmi daří. Za druhé čtvrtletí prodal Samsung 107 milionů mobilů a z toho bylo 76 milionů smartphonů. Především v této kategorii zažil Samsung meziročně impozantní růst, loni prodal ve stejném období 48,7 milionu smartphonů.

Mezi chytrými mobily prodává Samsung třetinu celosvětové produkce, celkově má přes 27 procent trhu. Strategy Analytics odhadují, že jeho profit za druhý kvartál dosáhne 5,2 miliardy dolarů (přibližně 100 miliard korun). Ve své podstatě lze Samsungu aktuálně vytknout jen velmi roztříštěné portfolio, z čehož ale na druhou stranu může těžit na různých trzích. Momentálně má modely téměř pro každého ve všech cenových segmentech.

Nokia

Nokia je stále v absolutním žebříčku světovou dvojkou. Jenže její prodeje poměrně razantně klesají. Loni ve druhém čtvrtletí prodala téměř 84 milionů mobilů a na Samsung ztrácela jen necelých 10 milionů kusů. Letos ale Samsung rostl a Nokia se propadala. Aktuálně finský výrobce na trzích udal 61 milionů mobilů, Samsung 107 milionů.

Nokii sice rostou prodeje smartphonů řady Lumia (aktuálně už jediné smartphony v portfoliu finské značky), ale prodaných 7,4 milionu přístrojů zdaleka nestačí na první světovou pětku. Navíc drtivou většinu prodejů Nokie představují obyčejné mobily s minimální marží, což je mezi výrobci už velká rarita. A i tyto prodeje navíc výrazně klesají. Šance zájemců na převzetí finské značky tak nadále rostou, pokud se tak stane, je pravděpodobné, že se firma roztrhne na několik divizí. Nokii totiž razantně klesá disponibilní hotovost.

Apple

Výsledky Applu nejsou špatné. Meziročně prodal víc smartphonů, z loňských 26 milionů se letos přehoupl přes 31 milionů. Přestože nic jiného Apple v tomto segmentu nevyrábí, tak drží celosvětově třetí místo v absolutním pořadí výrobců mobilů s velkým náskokem před konkurenty. Mezi výrobci smartphonů je pak jasně druhý.

Strategy Analytics ale uvádí, že profit výrobci klesne na zhruba 4,6 miliardy dolarů (asi 90 miliard korun), tudíž ho předežene Samsung. Apple byl přitom nejprofitabilnější výrobce od třetího kvartálu 2009 až doteď.

Apple se podle agentury potýká se silnou konkurencí především na čínském trhu, kde stále více rostou domácí značky. Čím dál větším problémem Applu je úzké portfolio, kdy vlastně nabízí jediný aktuální model. Aktuální výsledky tak ukazují, že spekulace o minimálně dalším "low-endovém" iPhonu stojí na reálném základu. Apple nutně potřebuje rozšířit portfolio.

LG

Kdo by to v Česku řekl, že LG je světová čtyřka absolutně a trojka mezi smartphony. V Česku se LG nedaří a jistě k tomu přispívají neustálé změny v místní pobočce, minimální marketing a komunikace se zákazníky.

Celkově se ale LG daří, po slabších letech se firmě podařilo uspět s novou řadou smartphonů s Androidem, a to především na čínském a americkém trhu. Většinu produkce LG už představují chytré telefony.

ZTE

Další celosvětově velmi úspěšná značka, která na českém trhu zatím zdaleka tak nezáří. ZTE se daří především na čínském trhu, ale postupně proniká do celého světa. ZTE se striktně orientuje na cenově dostupné modely, což je poněkud jiná strategie než u konkurenční čínské firmy Huawei. Meziročně ZTE dokázalo téměř zdvojnásobit dodávky smartphonů. Třetinu prodejů pak stále představují obyčejné mobily.

Huawei

Čínský Huawei vsadil na poněkud odlišnou strategii než ZTE, snaží se prodávat lepší a dražší modely. Jenže meziročně ZTE čínského rivala na poli smartphonů předběhlo. Huawei loni ve druhém čtvrtletí prodal 6,6 milionu smartphonů, letos 11,1 milionu, což mu stačilo na páté místo celosvětově. Oproti ZTE se Huawei více orientuje na vyspělé trhy.

Ostatní

Analytická firma Strategy Analytics vydala výsledky jen pro prvních pět míst v každé kategorii. V každém případě zbytek trhu, tedy velké a známé značky jako HTC, Sony nebo Motorola nebo menší, především asijští výrobci, drží na trhu velký podíl.

Celkově i mezi smartphony je to zhruba 39 procent, což je další důkaz, že trh se fragmentuje a daří se na něm uspět mnohem více značkám. To je rozdíl od předchozích let, kdy koncem minulého desetiletí před nástupem smartphonů mnoho menších značek (především asijských) skomíralo a trh drtilo několik gigantů. To už dnes neplatí.