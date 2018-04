Samsung a Apple hrají vlastní soutěž. Ostatní paběrkují

Rychlý růst popularity smartphonů změnil mobilní trh. Na tomto trhu dokážou uspět jen dvě společnosti, jejichž tržby jsou téměř desetkrát vyšší než tržby nejbližších konkurentů. Navíc všichni ostatní velcí výrobci, s výjimkou ZTE, generují provozní ztrátu. Nejhorší výsledek vykázalo BlackBerry, které prodělalo v přepočtu téměř 27 miliard českých korun.

Naopak Samsung by provozním ziskem klidně mohl vyrovnat schodek státního rozpočtu České republiky. Mobilní divize totiž vydělala 120 miliard korun. Apple vykázal dokonce provozní zisk skoro 143 miliard, ale v tomto případě jde o výsledky celé společnosti, tedy včetně ostatních aktivit. I když je pravda, že právě iPhony se na výsledcích Applu podílejí zásadní měrou.

Celosvětové prodeje mobilů a tržní podíl za 3Q/2013 (miliony kusů, podle Strategy Analytics) Značka Prodeje Q3/2012 Prodeje Q3/2013 Podíl Q3/2012 Podíl Q3/2013 Samsung 103 120,1 26,4 % 28,7 % Nokia 82,9 64,6 21,2 % 15,5 % Apple 26,9 33,8 6,9 % 8,1 % LG 14,4 18,3 3,7 % 4,4 % Huawei 12,1 14,6 3,1 % 3,5 % Ostatní 151,1 166,4 38,7 % 39,8 % Celkem 390,4 417,8 100 % 100 %

Samsung: Nezpochybnitelný král

V současnosti dominuje mobilnímu trh jednoznačně Samsung. Vlastně jako jediný z tradičních výrobců dokázal včas reagovat na změnu nálad na trhu. Koncern tak přestál celosvětovou finanční krizi bez větších problémů a naopak dlouhodobě navyšuje zisk. Celkově dosáhl Samsung ve třetím čtvrtletí tržeb 59,08 bilionu korejských wonů, tedy asi bilion českých korun. To odpovídá zhruba částce státního rozpočtu České republiky. Hrubý zisk Samsungu za čtvrtletí dosáhl hodnoty 23,56 bilionu wonů (424,6 miliard korun) a čistý zisk 8,24 bilionu wonů (148,5 miliard korun). Jen pro zajímavost, do výzkumu a vývoje investoval Samsung 3,66 bilionu wonů (66 miliard korun), to je více než šest procent tržeb.

Finanční výsledky výrobců mobilních telefonů za 3Q 2013

Divize IT & Mobile Communication patří již k delší dobu k nejvýkonnějším částem koncernu. Její tržby dosáhly hodnoty 36,57 bilionu wonů (659 miliard korun), což znamená kvartální růst o tři procenta. Tržby mobilní části divize přitom zajistily drtivou část celkových tržeb, když vystoupaly na 35,2 bilionu wonů (634,4 miliardy korun) a rostly o dvě procenta v kvartálním srovnání. Provozní zisk divize činil ve třetím čtvrtletí 6,7 bilionu wonů (120,7 miliard korun) a vzrostl o sedm procent.

Všechny tyto výsledky ukazují finanční zdraví Samsungu. Pozitivní je především rychlejší růst provozního zisku než tržeb. Dobré výsledky mobilní divize zajistil především úspěch na trhu s chytrými telefony a tablety. Prodeje chytrých telefonů rostly jednociferně, rychlejší nárůst zaznamenaly tablety díky rozšíření produktového portfolia.

Nokia: 8,8 milionů Lumií vypadá jako žert

Špatné vedení a zoufale pomalá reakce dřívější světové jedničky na požadavky zákazníků znamenaly dramatický pád popularity finské společnosti. Ten byl završen (možná dlouho připravovaným) prodejem Microsoftu. Je však otázkou, jestli tato transakce pomůže zvýšit zájem o operační systém Windows Phone.

Za třetí čtvrtletí letošního roku totiž Nokia prodala na celém světě jen 8,8 milionů telefonů Lumia. To ji na trhu smartphonů odsunulo mezi menší výrobce a celkově ji drží v popředí pouze slušné prodeje telefonů bez operačního systému. Jenže ty prodává Nokia průměrně za 27 eur (712 korun), o 13 procent levněji než ve stejném období před rokem.

Ale abychom Nokii nekřivdili, prodeje Lumií postupně rostou, v meziročním srovnání prodala Nokia o 2,5 milionů Lumií více, takže zvýšila jejich prodej o 40 procent. Bohužel, Samsung podobný objem smartphonů prodá po celém světě průměrně za necelé dva týdny a před Nokií je dokonce i Lenovo.

Celosvětové prodeje smartphonů a tržní podíl za 3Q/2013 (miliony kusů, podle Strategy Analytics) Značka Prodeje Q3/2012 Prodeje Q3/2013 Podíl Q3/2012 Podíl Q3/2013 Samsung 56,9 88,4 32,9 % 35,2 % Apple 26,9 33,8 15,6 % 13,4 % Huawei 7,6 12,7 4,4 % 5,1 % LG 7,4 12 4,1 % 4,8 % Lenovo 6,4 10,8 3,7 % 4,3 % Ostatní 68 93,7 39,4 % 37,3 % Celkem 172,8 251,4 100 % 100 %

Čisté tržby Nokie dosáhly ve třetím kvartálu hodnoty 5,66 miliardy eur, tedy asi 149,3 miliardy korun. To znamená meziroční propad o 22 procent a kvartální o jedno procento. Přitom ve třetím čtvrtletí se obvykle již začíná projevovat zvýšení poptávky před Vánocemi a koncem roku. Je to mimochodem asi tolik, kolik činil čistý zisk koncernu Samsung.

Dobrou zprávou je, že se Nokia vrátila k provoznímu zisku. Oproti ztrátě 564 milionů eur (14,9 miliard korun) ve třetím čtvrtletí roku 2012 činil provozní zisk 118 milionů eur, tedy 3,1 miliardy korun. Divize Devices & Services, kam spadají mobilní telefony, ovšem zůstala v provozní ztrátě 86 milionů eur (2,3 miliardy korun) při tržbách 2,9 miliardy eur (76,4 miliardy korun). To je propad o 19 procent v meziročním srovnání.

Paradoxní je, že tržby dříve problémové divize Nokia Solutions and Networks (dříve Nokia Siemens Networks) dosáhly v právě skončeném čtvrtletí téměř stejné hodnoty jako tržby klíčové divize Devices & Services – 2,6 miliardy eur (68,3 miliardy korun). Provozní zisk činil 166 milionů eur (4,4 miliardy korun). Propad tržeb zaznamenala i divize Here, kam patří mapy a lokalizační služby (dříve Navteq). I ta se však udržela v provozním zisku a stejně jako síťová divize pracuje s kladnou marží. To bohužel neplatí o Devices & Services, kde provozní marže dosáhla -3 procenta.

Jestliže Samsung vykazuje zdravé parametry, Nokia je na tom přesně opačně. Její finanční vývoj začíná čím dál více připomínat Motorolu či Sony Ericsson. Celkově dobrou zprávou je určitě růst provozního zisku, který se však netýká mobilních telefonů. Divizi, kterou koupil Microsoft, klesají tržby, klesají prodeje telefonů bez operačního systému a snižuje se i průměrná cena jak smartphonů, tak obyčejných telefonů. Provozní ztráta se sice zmenšila, ale i tak bude mít zřejmě Microsoft plné ruce práce tuto značku zachránit a bude muset zcela změnit strategii i přístup k zákazníkům.

Apple: Vrchol možná dosažen. Ale komu to vadí

Na trh mobilních telefonů vstoupil Apple dramaticky a pořádně s ním zatřásl. Ostatně podobně jako s trhem hudebních přehrávačů. První iPhone odstartoval revoluci, ale nyní se zdá, že se pomalu blížíme k bodu, který většina analytiků očekávala: Apple už nemá kam růst. Produkty této firmy nejsou totiž nikdy úplně spotřební a většinou se drží spíše v prémiových cenových hladinách. I to je důvod, proč se Apple nikdy nemůže stát světovou jedničkou. Tedy samozřejmě pokud úplně nepřehodnotí svůj přístup a neuvede na trh skutečně masový produkt. Jistým náznakem by mohlo být uvedení modelu 5c, ač v jeho případě je zatím prodejní strategie jiná.

Náznakem dosažení tržního potenciálu značky může být první pokles čistého zisku po velmi dlouhém období. Zatímco za třetí čtvrtletí loňského roku vydělal Apple 8,2 miliardy dolarů (153,1 miliardy korun), letos to bylo "jen" 7,5 miliardy dolarů (142,8 miliardy korun). Ale pořád je to podobná částka jako tržby Nokie. Hrubá marže zůstala na skvělých 37 procentech, ale poklesla o tři procentní body.

Negativním náznakem je pokles čistého zisku v okamžiku, kdy nejenže rostou tržby, ale i počet prodaných iPhonů. Ty si koupilo za třetí čtvrtletí 33,8 milionů zákazníků. To je skoro čtyřikrát více než Lumií, ale jen o něco více než třetina ve srovnání se Samsungem. Tržby z prodeje iPhonů vzrostly meziročně o 17 procent, přičemž počet prodaných kusů se zvýšil o 26 procent.

Apple byl vždy extrémně ziskovou firmou. V mírném propadu marže i čistého zisku není tedy třeba hledat závažnější problém. Zdá se, že prostor pro další růst už je pro firmu pouze v postupném snižování ceny svých přístrojů a větším příklonu k masovému trhu.

Ale je otázkou, jestli něco takového vlastně dává smysl. Mnohem logičtější je soustředění se jen na malý lukrativní segment, jako to dělal Apple dosud. Rozhodně to však vypadá, že po odchodu stratéga Jobse potřebuje Apple nějaký nový impuls.

ZTE: Číňané bodují

Na rozdíl od většiny konkurence nemusí vzhledem ke svým vlastnickým strukturám čínské společnosti většinou pravidelně zveřejňovat své obchodní výsledky. Z veřejných zdrojů tak není možné získat kompletní informace. Huawei zveřejňuje obvykle pouze výroční data, ZTE reportuje pravidelně, nicméně struktura neodpovídá zcela standardním zvyklostem. Data však nasvědčují tomu, že právě Huawei (trojka na trhu se smartphony) a ZTE patří do pětice největších výrobců telefonů světa a vytlačili už z ní i LG.

Tržby ZTE za třetí čtvrtletí roku 2013 dosáhly 17,082 miliardy čínských juanů (53,5 miliardy korun), což je pokles o 5,58 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Čistý zisk činil 241,6 milionů juanů, tedy asi 755,3 milionu korun. To odpovídá meziročnímu nárůstu o 112,42 procenta. Zdá se tedy, že ZTE se pomalu zbavuje nálepky producenta levných telefonů. To, že tržby mírně poklesly a zároveň čistý zisk dramaticky narostl, může signalizovat, že prodávají produkty s větší marží.

LG: Hledání tváře

Byly doby, kdy druhý z korejských gigantů pošilhával po medailových místech mezi největšími výrobci telefonů. Ale v poslední době se mu nedaří vrátit se k původní slávě. Ani třetí čtvrtletí letošního roku neznamenalo nijak zářivé výsledky. Celý koncern LG dosáhl tržeb 13,89 bilionů wonů (249,3 miliardy korun), což je sice meziročně nárůst o 4,6 procenta, ale kvartálně pokles o 8,8 procent. Čistý zisk se přitom z původních 165 miliard wonů v roce 2013 (2,8 miliard korun) snížil na 109 miliard wonů (1,96 miliardy) v právě skončeném čtvrtletí. Současně došlo k meziročnímu růstu EBITDA i provozního zisku.

LG prodalo 12 milionů chytrých telefonů, což je méně než čínský Huawei (12,7 milionu), ale asi o třetinu více než Nokia. Tržby mobilní divize dosáhly 3,05 bilionů wonů (54,7 miliard korun). Ve stejném období minulého roku to bylo 2,45 bilionu wonů (44 miliardy korun), ale v minulém čtvrtletí to bylo 3,12 bilionů wonů (56 miliard korun). To odpovídá kvartálnímu propadu o dvě procenta a meziročnímu nárůstu o 24 procent.

Provozní marže činila -2,6 procenta, což je pokles i v meziročním srovnání. LG poklesla i průměrná prodejní cena, protože prodej chytrých telefonů se snížil. Zvýšení prodejů LTE produktů o 31 procent v kvartálním srovnání výsledkům nijak nepomohlo, protože šlo o malé objemy.

HTC: Další z prohrávajících

Podobně jako Nokia, i HTC je dalším z tradičních výrobců smartphonů, který se nedokázal vyrovnat se změněnými podmínkami na trhu. V posledním období se sice snaží vrátit na výsluní, ale příliš se mu to nedaří. Tržby za třetí čtvrtletí roku 2013 činily 47 miliard tchajwanských dolarů (30,5 miliardy korun). Při provozní marži -7,4 procenta to znamenalo čistou ztrátu ve výši tří miliard tchajwanských dolarů (2 miliardy korun). To je druhý nejhorší výsledek od poloviny loňského roku.

Přitom ještě v minulém čtvrtletí i ve třetím čtvrtletí loňského roku přesáhly tržby HTC 70 miliard tchajwanských dolarů (45,4 miliardy korun). V kvartálním porovnání se čistý zisk propadl ze 4,9 miliardy tchajwanských dolarů (3,2 miliardy korun) na zmíněnou ztrátu téměř dvou miliard korun.

BlackBerry: Červená, kam se podíváš

Také BlackBerry patřilo k předním hráčům na trhu se smartphony před nástupem iPhonu. A také tato kanadská společnost je ve velkých problémech. Její finanční rok je mírně posunutý oproti zvyklostem, a tak její čtvrtletí skončilo již na konci srpna místo v září jako u ostatních společností. Ve výsledcích tak může být znát slabší letní poptávka, ale ani započítání září by zřejmě čísla nijak zásadně nevylepšilo. BlackBerry prodalo pouze 3,7 milionu telefonů, což je asi desetina prodejů Applu a téměř čtyřiadvacetkrát méně než Samsung.

Tržby poklesly ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 49 procent na 1,6 miliardy amerických dolarů (30,5 miliardy korun), meziročně to znamená propad o 45 procent. Provozní ztráta dosáhla 1,4 miliardy dolarů (26,7 miliardy korun), čistá ztráta dosáhla 965 milionů dolarů (18,4 miliardy korun).

Sony: Kde je sláva Ericssonu

Také Ericsson a poté i Sony Ericsson rychle stoupal v popularitě, jenže pak se situace obrátila a nastal sešup. Značku nakonec celou převzal koncern Sony, který se snaží uvádět zajímavé produkty na platformě Android, ale negativní trend úplně nezvrátil. Ve třetím čtvrtletí se sice podařilo zvýšit tržby mobilní divize o 39,3 procenta na 418,6 miliard jenů (81 miliard korun), ale přesto zůstala v provozní ztrátě 0,9 miliardy jenů (174,2 milionu korun). Meziročně se však ztráta výrazně snížila, ve stejném období loni byla 23,1 miliardy jenů (4,5 miliard korun).