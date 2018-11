Konkurence je hodně silná. Prodeje iPhonů před Vánoci budou nižší

Analytická společnost Strategy Analytics předvídá, že prodeje iPhonů před Vánoci nebudou tak dominantní, jako tomu bylo skoro každý rok za posledních deset let. Konkurence je letos nebývale silná a stále dražší novinky od Applu mají spoustu bohatě vybavených a levnějších konkurentů.



Z dostupných informací by za nižšími prodeji na předvánočním trhu měl stát nový iPhone XR. O něm se mluvilo jako o jasném hitu, ale podle posledních zpráv musel Apple spolu se smluvními partnery, kteří vyrábějí součástky, výrobu utlumit. Prodeje iPhonu XR mají být až o čtvrtinu nižší, než byly původní nejoptimističtější plány.

To neznamená, že by se iPhone XR prodával vyloženě špatně. Apple sice prodeje za zahajovací víkend neuvádí, podle analytiků se ho však jen za první víkend prodalo devět milionů kusů. To jsou objemy, které konkurence vygeneruje u tak drahých modelů až za několik měsíců.

Proto také Strategy Analytics mírní zprávy o „drastickém propadáku“, jak je původně odhadovaný prodejní hit nyní označován. iPhone XR se má dostat mezi deset nejprodávanějších smartphonů v letošním čtvrtém čtvrtletí.

Stejně tomu bude rovněž u výběhových modelů iPhone 8 a 8 Plus i v roce 2016 uvedených iPhonů 7 a 7 Plus. Právě starší a postupem času zlevněné iPhony klasické koncepce s čtečkou otisků prstů mají na prodejích iPhonu XR kanibalizovat.

Otázkou je, jak se prodávají a před Vánoci budou prodávat letošní top modely XS a XS Max. O jejich odbytu toho zatím mnoho známo není, měly by však být vysoké. Navíc na nich Apple enormně vydělává, což je pro strategii Applu důležitější než počet prodaných kusů.

V každém případě nebyla konkurence snad nikdy tak silná jako v poslední době. Applu mají zákazníky globálně odloudit zejména čínští výrobci v čele s raketově rostoucím Huaweiem (Honorem).

Překvapivě má být velkým konkurentem Applu před Vánoci i Samsung, kterému se první polovina letošního roku moc nepovedla. Před nedávnem však představil a na trh uvedl dva modely, které by mu měly prodejní čísla vylepšit. Model Galaxy A7 s trojitým fotoaparátem a Galaxy A9 s čtyřnásobným fotoaparátem spadají do střední třídy.

Přímou konkurencí drahých iPhonů tak nejsou, ale řada zákazníků po nich může sáhnout díky nižší ceně. Ta u Applu dosahuje astronomických cifer. Samsung však na levnějších modelech nevydělá tolik, kolik by vydělal na povedeném top modelu.