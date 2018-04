Analytici to považují za neúspěch. Prodeje iPhonů klesly i stouply

Druhé kalendářní čtvrtletí letošního roku bylo pro Apple meziročně úspěšnějším obdobím, příjmy totiž rostly. Zatímco loni v Q3/2014 (Apple začíná prvním kvartálem od října) do firemní kasy přiteklo 37,4 miliardy dolarů, v uplynulém čtvrtletí rovnou o celou třetinu víc.

iPhone je zlatý důl

Hlavním zdrojem příjmů společnosti byly opět prodeje iPhonů, které se zasloužily o 63 procent celkového obratu. Prodal jich více ale i méně. Záleží na porovnání, meziročně rostl, mezikvartálně prodej poklesl.

Za poslední čtvrtletí se jich prodalo 47,5 milionu kusů, což znamená meziroční 35procentní růst. V období duben až červen loňského roku si totiž iPhone pořídilo 35,2 milionu uživatelů. Připomeňme, že tehdy špičku nabídky představoval iPhone 5s, vůbec první model se snímačem otisků.

Oproti předchozímu kvartálu (2Q/2015; leden až březen), kdy Apple udal 61,2 milionu telefonů, se však odbyt iPhonů citelně zpomalil a to asi o 22 procent. Nutno ale podotknout, že pokles zájmu o iPhony mezi druhým a třetím fiskálním čtvrtletím není vzácným úkazem.

Právě uplynulý kvartál bývá tradičně prodejně nejslabší a bude-li se opakovat scénář z uplynulých tří let, pak se již v příštím období prodeje mírně zvednou. Závěr roku by pak mohl atakovat loni dosažený rekord (74,5 milionu kusů).

Analytici se „sekli“ jen o 1,5 milionu kusů

Apple potvrzené výsledky nejsou daleko od předpokladů analytiků, kteří ve svých předpovědích počítali přibližně s 49 miliony prodaných iPhonů. Výsledky jsou tedy za očekáváním a analytici to považují za neúspěch.

Apple narazil na limity čínského trhu. Ten nerostl tak, jak se předpokládalo. Důvodem může být nedávné výrazné ochlazení čínského akciového trhu, na kterém se v poslední době pohybovalo hodně malých investorů. Někteří analytici to dávají do přímé souvislosti. Jiní poukazují na to, že nejsilnější prodejní období v Číně souvisí s tamním novoročním svátkem. Ten proběhl v předchozím kvartále, tak jsou vlastně výsledky adekvátní situaci.

A co hodinky Watch?

Meziročně vyšší byly také prodeje počítačů Mac, kterých se prodalo 4,8 milionu kusů. Zajímavostí je, že se Macům jako jediné produktové linii v Q3/2015 dařilo lépe i v porovnání s druhým fiskálním kvartálem.

Samsung honí prodeje Prodeje modelů Galaxy S6 a S6 edge možná nejsou takové, jaké si Samsung představoval. Proto zahnutý edge nafoukne

Hůře se naopak vedlo iPadům, po kterých sáhlo 10,9 milionu nových uživatelů. To je meziroční 18procentní propad, uzavřené výsledky jsou navíc slabší i v porovnání s druhým fiskálním čtvrtletím, kdy se prodalo 12,6 milionu iPadů. Z celkového pohledu se tablety zasloužily o 9 procent příjmů celé společnosti.

Apple ve své čtvrtletní zprávě specifikoval odbyt iPhonů, iPadů, Maců i příjmy za služby (App Store apod.). Prodeje přehrávačů iPod a svých chytrých hodinek tvoří obecně pojmenovanou skupinu „ostatní“.

Právě první oficiální výsledky Watch jsou přitom netrpělivě očekávány. Stále si však musíme vystačit s předpoklady analytiků, kteří uvádějí, že Apple mohl celosvětově prodat okolo čtyř milionů hodinek. Připomeňme ale, že Watch nejsou dostupné zdaleka na všech trzích, ani v tuzemsku jsme se jich zatím nedočkali.