Cena vůbec nerozhoduje. Dražší velký iPhone se prodává výrazně nejlépe

Značně větší zájem o velký iPhone XS Max v porovnání se základní verzí XS predikoval analytik Kuo už po předcházejícím víkendu. Nepředpovídal však tak signifikantní rozdíl. Nyní odhaduje, že na každý prodaný iPhone XS připadly tři až čtyři XS Max. Jinými slovy se velká verze prodávala možná až čtyřikrát lépe než přímý nástupce loňské desítky.

Prodeje XS Max mají navíc směrem k vánočnímu období sílit, a to především na asijských trzích. S trochou nadsázky se dá říci, že Apple „ušil“ model XS Max přímo na míru Číňanům. Právě tam totiž byla poptávka po dvousimkových smartphonech s obřími displeji největší.

Takové stroje jsou sice v oblibě i v Indii, jenže cena XS Max násobně překračuje úroveň, kterou si velké procento tamní populace může dovolit.

To v Číně vysoká cena nevadí, což výborně ilustrují dosavadní data o prodejích loňského iPhonu X, jehož je Čína druhým největším odbytištěm (viz: Apple za iPhone X utržil víc než čtyři velké značky za všechny své modely).

Trefil se Kuo ve svých předpovědích?

Apple se dříve tradičními výsledky prodejů za startovací víkend už několikátý rok nechlubí. Nelze tedy říci, zda byl Kuo před týdnem ve svých odhadech směrem k odbytu většího modelu jen nepatřičně skromný, nebo zda jsou naopak teď jeho čísla přehnaná (více v článku: Nejlevnější nový iPhone bude prodejní hit, tvrdí analytik).

Co se týká paměťových verzí, pak údajně vede varianta se 256 GB úložného prostoru. Tato verze v Česku stojí 37 490 korun. Zájem je i o nejdražší variantu (v Česku vyjde na 43 490 Kč), tu brzdí nedostatek 512GB paměťových modulů. Jejich jediným dodavatelem je Samsung a ani jeho výrobní kapacity nejsou nekonečné.

U hodinek láká větší displej a monitoring srdeční činnosti

Nad očekáváním jsou prý i prodeje nových Watch Series 4 s funkcí záznamu EKG. Zájem je takový, že montážní linky společnosti Quanta, kde se hodinky sestavují, jsou zcela vytíženy, a přesto je jich nedostatek. To se změní během listopadu, kdy nové Watch začne produkovat i společnost Compal.

Minulá předpověď analytika zněla, že Apple letos prodá celkem 18 milionů hodinek. Nyní svůj odhad posunuje ještě výše mezi 18,5 a 19,5 milionů kusů.

Nejprodávanější bude nejlevnější model, trvá na svém Kuo

Nic se však nemění na předpovědi, že se skutečným bestsellerem stane třetí iPhone, tedy model XR. Ten sice Apple představil spolu s jeho dvěma sourozenci, ale do prodeje půjde až 26. října. XR je v porovnání s XS/XS Max citelně levnější a ústupky ve výbavě nejsou velké. Disponuje stejně rychlým čipsetem A12, má velký 6,1palcový displej, čelní modul TrueDepth s funkcí Face ID a konstrukci z kombinace kovu a skla.



Má sice jen 3 GB paměti, jeho LTE modem nepodporuje ty nejvyšší rychlosti, luxusní ocel nahradil obyčejný hliník a displej je „pouze“ typu LCD, ovšem to jsou parametry, které komfort používání nijak snižovat nebudou. A jednoduchý fotoaparát? I s ním lze uspět, jak ostatně donedávna ukazovalo HTC se svým U11 Plus nebo Sony u nejnovější Xperie XZ3.

Kuo proto očekává, že majitelé nejméně dva roky starých iPhonů při koupi nového často sáhnou právě po modelu XR a nikoli po o něco levnější „osmičče“. Stejně tak mohou i majitelé některého z dua 8/8 Plus volit XR. Po úspěšném prodeji stávajícího přístroje by je upgrade nemusel stát moc peněz (ceny novinek naleznete v článku: To si ještě nikdo nedovolil, nejlepší iPhone je za neuvěřitelnou sumu).