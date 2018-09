Apple za iPhone X utržil víc než čtyři velké čínské značky dohromady

Jubilejní desátý model iPhonu je na trhu deset měsíců a za tu dobu Apple v součtu všem svým distributorům prodal 60 milionů kusů tohoto modelu.

Je to málo, nebo moc? Záleží na úhlu pohledu. iPhonů 6 z roku 2014 se za stejnou dobu prodalo 90 milionů, ovšem jeho cena začínala podstatně níže než v případě verze X. Šestka v Česku startovala od 18 390 korun, naproti tomu zájemce o desítku si musel připravit nejméně 30 tisíc, a pokud žádal 256GB úložiště, musel připlatit dalších pět tisícovek. Nutno říci, že právě iPhone 6 byl dosud nejrychleji prodávaným telefonem od Applu.

Ovšem právě díky mnohem vyšší ceně modelu X jsou celkové příjmy za prodeje v uvedeném časovém horizontu podobné jako u šestky. Jak je vidět v grafu, v prvních čtyřech měsících od startu prodeje si model X vedl dokonce lépe než iPhone 6.

Důvod je nasnadě: po čtyřech letech přišel iPhone s úplně novým designem a několika klíčovými prvky v čele s Face ID a OLED displejem. A tato lákadla převážila i vysoké pořizovací náklady.

Při sumarizaci všech prodaných iPhonů od data uvedení modelu X připadá téměř třetina prodejů právě jemu. A díky vysokým cenám dokonce polovina všech příjmů z prodeje iPhonů. Apple je jediným výrobcem, kterému se daří prodávat stále dražší smartphony. Průměrná cena udaného iPhonu se ve druhém čtvrtletí vyšplhala na 724 dolarů (zhruba 16 000 korun bez daně). O tom si ostatní mohou nechat zdát.



Do USA a Číny polovina

Hlavním odbytištěm iPhonu X je kromě Spojených států také Čína. Tyto dva regiony se v součtu zasloužily o více než polovinu dosavadního odbytu, USA si pak před Čínou drží poměrně velký náskok. Třetí největší objem desítek pak mířil do Japonska, a to přibližně 8 procent přístrojů.

Dva ze tří všech prodaných iPhonů X putovaly do jednoho z uvedených regionů. Protipólem je Indie, kam směřoval průměrně jen každý stý prodaný kus. Není divu, v Indii je poptávka především po levných smartphonech a trhu kraluje Xiaomi, které sesadilo tamního dlouholetého lídra Samsung.

Applu by ke skvělým výsledkům stačilo prodávat jen iPhone X

Zajímavou informací je, že jen iPhone X za uplynulých deset měsíců do kasy Applu přispěl větší sumou, než byly celkové příjmy značek Huawei, Oppo, Vivo a Xiaomi. Více tak utržil pouze Samsung. Pokud by se tedy žebříček prodejců řídil příjmy a nikoli počtem, Apple by v daném období byl druhý s jedním jediným modelem. To se jinému výrobci se vší pravděpodobností nemůže nikdy podařit.

Jestliže byl loňský iPhone X velmi drahý, novinky v podobě XS a XS Max jsou drahé příšerně. Za verze s gigantickou 512GB pamětí totiž Apple žádá přes 40 tisíc korun u Maxu pak dokonce 43 500 korun. Klesajících prodejů se navzdory tomu obávat nemusí. I analytici jsou totiž, co se týká odbytu novinek, optimističtí a očekává se, že odstartují lavinu nákupů (více v článku: Apple prý čeká rekordní odbyt).