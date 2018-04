iPhony jdou na dračku. Prodaných je 21 milionů a 20 milionů objednaných

Apple prodal jen za první víkend, co se začaly nové modely prodávat, více než 10 milionů iPhonu 6. Podle dostupných dat od analytických společností Fiksu a Mixpanel za dva týdny od začátku prodeje už prodeje překročily 21 milionů kusů.

Ze všech prodaných iPhonů bylo velkého modelu Plus s 5,5palcovým displejem podle dostupných informací jen okolo čtyř milionů kusů. Není to z důvodu nezájmu zákazníků, ale vzhledem k nedostatečné kapacitě výroby. Apple proto už navyšuje výrobu modelu Plus.

A to se zatím nové iPhony 6 prodávají pouze na několika trzích. Ten největší, čínský, už ale hlasí rekordní předobjednávky. Ty u iPhonů 6 dosáhly za tři dny podle serveru Digitimes 20 milionů kusů. V Číně se nové iPhony prodávají od 17. října.

Na našem trhu se nové iPhony začnou prodávat v pátek 24. října. Novinky od Applu budou nabízet všichni tři velcí tuzemští operátoři. Slovensko si na iPhony 6 počká o týden déle (více zde).

Podívejte se na iPhone 6: