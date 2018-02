iPhony nic moc, potvrzeno přímo Applem. Ale zisk má firma rekordní

Apple za poslední loňské čtvrtletí prodal 77,3 milionu iPhonů, což je o necelý milion kusů méně než o rok dříve. Je to překvapení, protože loni Apple představil zcela nový iPhone X, o rok dříve byl novinkou jen inovovaný model 7. Nutno dodat, že iPhone X se začal prodávat až na začátku listopadu, takže nestihl celé čtvrtletí.

Ve srovnání s předchozím kvartálem jsou výsledky dobré, protože tehdy Apple prodal jen 46,67 milionu iPhonů. Velký rozdíl je v tomto případě logický, v posledním čtvrtletí prodává firma novinky, naopak v tom předchozím vlastně rok staré modely.

Přestože prodejní čísla samotných iPhonů sice nesplnila očekávání analytiků (očekávalo se 80 milionů prodaných iPhonů), tak suma, kterou za telefony Apple získal, je rekordní. Za poslední čtvrtletí inkasoval 61,57 miliard dolarů (asi 1,22 bilionu korun), o rok dříve to bylo za stejné období 54,38 miliardy dolarů, tedy o nezanedbatelných 7,19 miliardy dolarů méně.

Prodeje přístrojů v milionech kusů Prodeje 1Q/2018

(kalendářně 4Q/2017) Prodeje 4Q/2017

(kalendářně 3Q/2017) Prodeje 1Q/2017

(kalendářně 4Q/2016) iPhony 77 316 000 46 677 000 78 290 000 iPady 13 170 000 10 326 000 13 081 000 Mac 5 112 000 5 386 000 5 374 000 Ostatní neuvádí neuvádí neuvádí

To znamená, že se Applu dařilo prodávat dražší modely než o rok dříve. Ono to ani není žádné velké překvapení, tak drahý mobil, jako je nejnovější iPhone X, Apple nikdy neměl.

iPhony jsou pro Apple zásadní produkt, tvoří zhruba 70 procent z jeho příjmů. Proto je pokles prodejů pro firmu varováním, navíc se spekuluje, že o model X není velký zájem a proto bude muset Apple omezit výrobu.

Pro zajímavost, meziročně i mezičtvrtletně klesly firmě i prodeje počítačů Mac včetně tržeb za ně. Prodeje tabletů iPad mírně rostou. Prodejní čísla chytrých hodinek Apple tradičně nezveřejňuje, stejně jako prodeje dalších produktů.

Firma si za poslední loňské čtvrtletí připsala rekordní zisk 20,06 miliard dolarů, tedy asi 405 000 miliard korun. To je o výrazných 2,17 miliard dolarů více než o rok dříve. Akcie společnosti po oznámení výsledků mírně rostou.

Pro firmu je dobrou zprávou i to, že jí příjmy rostly na všech sledovaných trzích. A to minimálně o 10 procent. Nejlepší výsledek zaznamenal Apple v Japonsku, kde mu tržby meziročně stouply o více než čtvrtinu. Velmi dobře se firmě dařilo i na dalších asijských trzích a solidních plus 10 procent si meziročně Apple připsal i v Číně.

Poslední loňské čtvrtletí je pro výrobce spotřební elektroniky zásadní, spadá do něj vánoční období. Pro Apple je důležité dvojnásob, je to tradičně první prodejní čtvrtletí pro nové iPhony. A pro úplnost, poslední loňský kvartál je v účetnictví Applu označení jako první letošní. Účetní rok firmy totiž končí ke konci září, nikoliv na konci kalendářního roku.