Prodeje iPhonů za očekáváním. Na jaře se jim nedaří

Nakopne prodeje iPhone X? Apple obvykle představoval zcela nové modely v dvouletém cyklu. Naposled to ale porušil, aktuální iPhone 7 je v podstatě stále jen variace na skoro tři roky starý iPhone 6. Důvod je pravděpodobně ten, že technické finesy, které má přinést nový model, nebyly loni pro masovou výrobu k dispozici a tak představení zcela nového modelu výrobce posunul o rok. Pak je tady ještě jedna možnost posunutí, letos je to deset let, co Apple představil první iPhone a tak se hodí představit zcela nový model. Pokud by se Apple držel tradičního režimu představování novinek, tak by naopak na letošek vyšel jen upravený loňský model. A současně se spekuluje, že by nový model neměl nést označení iPhone 8, ale s ohledem na výročí iPhone X. Chystaná novinka má mít displej téměř přes celé čelo telefonu a především čtečku otisků prstů zabudovanou v displeji. To měl mít i aktuální top Samsung S8, ale technologie nebyla k dispozici a tak je čtečka nouzově umístěná poměrně nevhodně na zádech.