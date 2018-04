Je zaděláno na propadák roku. Prodeje HTC One M9 jsou mizerné

Telefon byl přitom uveden do prodeje ve druhé polovině března, a k dostání je tak přibližně tři měsíce. Průměrně tak výrobce prodejcům odeslal něco přes 1,5 milionu kusů modelu M9 měsíčně.

Takové výsledky rozhodně nejsou důvodem k oslavě. Oproti odbytu loňského topmodelu One M8 jsou dosažené výsledky slabší o téměř 44 procent.

Nepříznivé výsledky se promítly také do ceny akcií, hodnota firmy je tak aktuálně okolo dvou miliard dolarů (asi 49 mld. korun). Před lety přitom byla oceněna na bezmála 34 miliard dolarů.

Společnosti se podobně jako Samsungu nedaří ani na důležitém čínském trhu. Je zde totiž přetlak levných telefonů nových značek jako Xiaomi nebo Coolpad, jež nabízejí levné telefony v ceně okolo 399 až 599 juanů (asi 1 600 až 2 400 korun).

HTC prodává své nejlevnější modely (řada Desire) za tisíc až dva tisíce juanů (4 až 8 tisíc korun) a výborné One M9 je pak k mání za čtyři tisíce juanů (asi 16 tisíc korun). Ale to už není tolik vzdáleno základní ceně iPhonu 6 (5 288 juanů, 21 tisíc korun) a právě tomu pak Číňané dají podle zprávy serveru DigiTimes přednost na úkor HTC.

HTC v Asii nabízí i lepší modely než One M9 (například One ME nebo M9+), ovšem na další trhy se s nimi zatím nevydalo, což je s ohledem na situaci překvapující.

Galaxy S6 si vede značně lépe

Ačkoli zatím neznáme přesná čísla prodejů jednoho z hlavních rivalů špičkového HTC v podobě dvojice Galaxy S6/S6 edge, mnoho napoví odhady analytiků. Ti z agentury eBEST Investment předpokládají, že Samsung dohromady jen v dubnu prodal 6,1 milionů kusů obou modelů dohromady, a to byl prodej zahájen desátého dne v měsíci. Od té doby počítají s denním odbytem průměrně 305 tisíc kusů. To by znamenalo 9,1 milionů kusů měsíčně (více zde).

Nejnovější odhady analytiků z Deutsche Bank ovšem tak příznivé nejsou a odbyt řady S6 do konce roku odhadují na 45 milionů kusů (čtěte více). To by znamenalo asi 170 tisíc distributorům odeslaných kusů každý den.

Pokud jsou však data deníku China Business Journal o prodejích HTC správná, pak je denní odbyt modelu One M9 jen okolo 53 tisíc kusů. Tedy v porovnání s Galaxy S6, jsou-li odhady německé banky blízké realitě, ani ne třetinový. Možných příčin neúspěchu One M9 je hned několik a věnovali jsme se jim v dřívějším článku.