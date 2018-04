Němci oponují: Prodeje Galaxy S6 nejsou průšvih. Mohou zlomit rekord

Zpráva analytiků z Deutsche Bank je co se týká odbytu Galaxy S6 poměrně optimistická. Předpokládá totiž, že by se do konce roku mohlo prodat okolo 45 milionů kusů obou modelů dohromady. Pokud by byl celkový objem nakonec vyšší, řada Galaxy S6 by dokázala pokořit rekord předloňského topmodelu Galaxy S4.

Samsung zahájil prodej modelů S6 oficiálně 10. dubna. Oba modely přitom uživatele vábí velmi jemnými QHD panely (1 440 × 2 560 pixelů), velmi silnou čipovou sadou Exynos i výborným dílenským zpracováním. Verze edge má navíc po stranách zahnutý displej.

Předpověď Deutsche Bank se od dřívějších analýz zásadně neliší. Krátce po uvedení telefonu analytici bankovního domu CitiBank předpovídali, že by letošní prodeje mohly dosáhnout objemu 46 milionů kusů.

Data hongkongské agentury Counterpoint pak mluvila o 50 milionech prodaných kusů. Společnost DRAMeXchange byla v odhadech ještě o 10 procent optimističtější a počítala s 55 miliony expedovaných kusů.

Ale ne všechny analýzy topmodelům od Samsungu připisovaly úspěch. Připomeňme nedávné vyjádření analytiků banky Oppenheimer, kde se o Galaxy S6/S6 edge mluvilo téměř jako o kolosálním neúspěchu.

Krátce nato pod příslibem anonymity sdělil člen vyššího managementu společnosti deníku Korea Times, že prodeje S6/S6 edge běží podle plánu, a vyvrátil tak spekulace, že je odbyt nejlepších samsungů pohromou (více v dřívějším článku).

Očekávalo se, že Samsung v reakci na množící se spekulace neslavných prodejů svých topmodelů vydá tiskovou zprávu se skutečnými čísly, která by nepříznivé odhady analytiků jasně vyvrátila. Dosud se tak nestalo, mnohé ale napoví výsledky za druhé čtvrtletí, jež by měly být k dispozici během července.