Prodeje masivně rostou. Chytré hodinky mají netradiční premianty

Po výsledcích prodejů smartphonů za letošní třetí čtvrtletí vydala společnost Strategy Analytics i souhrn prodejů chytrých hodinek. Výsledky jsou velmi rozdílné. Trh se smartphony je v recesi, meziročně klesl. Sice ne o moc, ale trend to je. Naopak prodeje chytrých hodinek meziročně vzrostly o výrazných 66,7 procenta.

To je pro některé firmy výborná zpráva a pro jiné impuls, aby se segmentu chytrých hodinek začaly intenzivně věnovat. Aktuální výsledek prodejů je opravdu výborný, třeba loni ve stejném období trh meziročně rostl jen o 22 procent. Z toho plyne, že ti výrobci, kteří pochopili své zákazníky, mohou na chytrých hodinkách slušně vydělat.

Velmi zajímavá je skladba největších firem na trhu. Strategy Analytics uvádí první čtyři místa. Trhu jasně dominuje Apple, ale už méně než v předchozích letech. Třeba loni patřilo Applu šedesát procent trhu, nyní to je 45 procent. Stále impozantní číslo, ale je jasné, že konkurence roste a dominance Applu se bude nadále snižovat.

Apple a třetí Samsung jsou jediní dva výrobci smartphonů mezi největšími výrobci chytrých hodinek. V žebříčku překvapivě chybí agresivní čínští výrobci jako je Huawei nebo Xiaomi. Naopak je zde Fitbit a Garmin.

Není to překvapení, trh s chytrými hodinkami je výrazně provázán se sportovními aktivitami a v tom jsou Fitbit i Garmin výborní a svým zákazníkům rozumí lépe než výrobci chytrých telefonů. Přitom Fitbit vedle sportovních náramků samotné hodinky produkuje jen necelý rok, ale jak uvádí Strategy Analytics, jeho řada Versa je velmi oblíbená, a to především v USA. I proto Fitbit vyrostl meziročně z nuly na patnáctiprocentní podíl na trhu, což znamená druhou pozici hned za Applem a před Samsungem.

Třetí Samsung také meziročně rostl a polepšil si o procento na tržní podíl 11 procent. Ovšem prodejní čísla výrobců za Applem jsou velmi podobná a je více než pravděpodobné, že s každým čtvrtletím se mohou výrazně měnit. Stačí povedený nový model nebo cenová akce a žebříček se změní.

Garmin je premiantem ve třídě outdoorových chytrých hodinek. Firmě se podařilo přeorientovat produkci, což jí v podstatě zachránilo, protože u navigací se dnes daří jen specializovaným přístrojům. Ty sice Garmin produkuje, ale není to vyloženě masový trh. Garmin meziročně prodal víc hodinek, ale podíl na trhu mu klesl, protože konkurence rostla rychleji. Obsadil tak čtvrté místo.



A ještě jedna podstatná věc. Za třetí kvartál se na celém světě prodalo podle Strategy Analytics deset milionů chytrých hodinek. Před rokem to bylo jen šest milionů, takže nárůst je to značný, ovšem v porovnání se smartphony to jsou drobné. Za stejné období se prodalo po celém světě 360 milionů přístrojů. Kvartální prodeje chytrých hodinek představují zhruba jen prodeje smartphonů za dva a půl dne.