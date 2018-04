Prodejci: Vánočním hitem jsou barevné mobily, MMS a vyzvánění

Letošním vánočním hitem na trhu mobilních telefonů jsou podle prodejců i operátorů mobilní telefony s barevným displejem. Roste i zájem o přístroje s fotoaparátem a možností vytvářet a přijímat multimediální zprávy MMS a polyfonním zvoněním. Podle posledních odhadů firem by se letos na tuzemském trhu mohlo prodat kolem 1,5 až 1,7 milionu nových telefonů, tedy zhruba stejně jako loni.

Podle marketingového ředitele Alcatelu České republiky Petra Vaverky firma v současnosti 80 procent mobilů prodává s barevným displejem a téměř 70 procent s MMS. Barva přitom proniká i do kategorie nejlevnějších přístrojů. "V této kategorii stále převládají černobílé telefony, dle mého soudu do konce letošního roku, pak už bude vše barevné," míní ředitel mobilní divize Motoroly Martin Lanc. Mobily s multimediálními zprávami podle něj budou v posledním čtvrtletí roku tvořit přes polovinu prodeje.

Rostoucí zájem o mobily s barevnými displeji potvrzují i mobilní operátoři. Podle Romana Frkouse z Českého Mobilu se jejich podíl na prodeji zvýšil z necelé třetiny v srpnu na téměř polovinu v říjnu. "Toto číslo bude jistě stoupat i v předvánočním období," doplnil. T-Mobile prodával v říjnu 50 procent mobilů s barevným displejem a MMS. Zájem zákazníků o služby s přidanou hodnotou jako přenosy dat, MMS nebo java hry se podle mluvčí Eurotelu Diany Dobálové odráží ve zvýšené poptávce po mobilech, jež tyto služby umožňují.

Možnost přenášet data a připojovat se na internet prostřednictvím technologie GPRS má podle společnosti Siemens 45 procent telefonů prodaných za prvních devět měsíců letošního roku. Podle údajů Alcatelu a T-Mobile je to v současnosti téměř 70 procent prodávaných telefonů.

Jedničkou na českém trhu je finská Nokia, která loni prodala přes milion telefonů. Následuje německý Siemens.

Mobilní operátoři mají v tuzemsku dohromady 9,1 milionu zákazníků, což znamená asi 89 mobilních telefonů na 100 obyvatel. Do konce roku by to mělo být přes 90 procent. Přes 15 procent uživatelů používá několik SIM karet.