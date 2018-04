Prodejci nálepek pohlcujících vyzařování mobilů dostali pokutu

Prodávat nálepky na mobily, které mají pohlcovat elektromagnetické vyzařování z telefonů, už není v USA možné. Tedy, podobné nesmysly lze prodávat, ale nelze o nich tvrdit, že pohlcují záření z mobilu a chrání uživatele, dokud to nepotvrdí nějaká důvěryhodná vědecká studie. Vyplývá to z nařízení americké Federální obchodní komise (FTC).

Obchodní komise zahájila řízení se dvěma společnostmi, které prodejem podobných doplňků k mobilu porušily federální obchodní zákony. Společnost Rhino International se již dohodla, že zaplatí zákazníkům celkem 342 tisíc dolarů (přes 10 milionů korun) jako odškodnění. Safety Cell zatím na verdikt čeká.

Federální obchodní komisi se také již podařilo nechat si soudně schválit nařízení, které do budoucna zakazuje prodej a propagaci produktů, které mají sloužit k ochraně zákazníků před vyzařováním z mobilů. A to až do okamžiku, kdy tuto funkci potvrdí nějaká seriozní vědecká studie. I v okamžiku, kdy takovou studii prodejci získají, nemají vyhráno. Musí totiž zákazníka informovat o tom, že většina záření z mobilu nepochází z reproduktoru, na který se nálepky lepí, ale ze zbytku přístroje. Zákazník se také nesmí dozvědět jen to, že nálepka záření pohlcuje, ale musí se dozvědět výsledky skutečných testů.

Tato opatření prakticky znemožňují prodej podobných produktů. Žádná vědecká studie totiž nedokáže potvrdit nic víc, než že nálepka pohlcuje část elektromagnetického záření. Jenže to neznamená, že je zákazník chráněn před vyzařováním, což bylo dosud hlavním prodejním argumentem pro nálepky. Záření do hlavy zákazníka totiž vyšle nechráněná část mobilu. A kdyby byl mobil kompletně polepený nálepkami, tak nebude fungovat. Jeho signál by totiž pohltily nálepky a nedostal by se k základnové stanici mobilní sítě.

Česká republika: proradné berušky už odtáhly

V České republice si zatím nikdo na prodejce podobných nálepek neposvítil. Je to ale také částečně způsobené tím, že žádnou z institucí, které mají za povinnost dohlížet nad prodejci, tento problém netrápí. Po velmi krátkém boomu těchto zařízení před čtyřmi lety totiž došlo k poklesu zájmu zákazníků o tento způsob ochrany před zářením a dnes se již téměř v seriozních obchodech neprodávají. Čeští majitelé mobilů jsou také k podobným výrobkům skeptičtí a bombastický způsob reklamy na ně nezabírá.