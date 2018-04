Prodejci berou objednávky na neexistující iPhone 5. Dokonce odhadli cenu

Někteří tuzemští prodejci elektroniky už berou předobjednávky na dosud neexistující přístroj. A dokonce si troufli tipnout jeho cenu. Ve vzácné shodě uvádějí cenovku necelých 20 000 korun pro model s pamětí 32 GB. Není přitom ani jasné, v jakých verzích se nový iPhone objeví.

Další otazník visí nad dostupností přístroje po zahájení prodeje. Podle mluvčí českého T-Mobilu Martiny Kemrové není jasné, v jaké vlně prodeje bude Česká republika. Stejně se vyjadřuje i Martin Žabka z O2. Apple tradičně zahajuje prodej iPhonu po vlnách. V první bývají nejdůležitější trhy, Česká republika bývá ve druhé či třetí vlně. Miroslav Čepický z Vodafonu uvádí, že přístroj bude určitě na předvánočním trhu a že by jich měl být dostatek.

Oficiální obchod Applu, který se od tohoto týdne otevřel i pro české zákazníky, se o novém iPhonu vůbec nezmiňuje (stejně jako ostatní pobočky obchodu po celém světě). Je ale pravděpodobné, že jej po představení bude prodávat jako nedotovaný.

Mironet, jeden z obchodů, kde už si lze iPhone 5 nezávazně předobjednat, uvádí, že počítá s prodejem přístrojů ze zahraničí. Chce tak nabídnout přístroje ještě před uvedením telefonu na český trh. Otázkou ale je, zda bude nový iPhone v zemích z první vlny prodeje vůbec nabízen jako nedotovaný.

Konkurenční Alza pro změnu tipuje, že první variantou nového iPhonu bude černá verze. Alespoň tu už zařadila do katalogu a z popisku je zřejmé, že chce prodávat variantu určenou pro český trh. Prodejce Bscom pak dovolí nový iPhone rovnou vložit do košíku a uzavřít tak objednávku.

Chování obchodníků se sice může zdát bláznivé, ale je zcela racionální. Strhnou na sebe pozornost a vlastně je to nic nestojí. Objednávky jsou většinou předběžné/nezávazné a cenu prodejci střelili od boku s ohledem na předchozí generaci telefonu.

O iPhonu 5 se neví vůbec nic

O iPhonu 5 (pokud se tak vůbec bude jmenovat) přitom ví jakoukoliv podrobnost jen u Applu, a to pravděpodobně jen vybraní zaměstnanci. Veřejně není známa podoba, výbava ani datum představení či zahájení prodeje. Spekuluje se o tom, že telefon bude představen první říjnový týden a do prodeje se pak dostane poměrně rychle. Zatím to ovšem Apple oficiálně nepotvrdil.

Jediná osobnost, která něco prozradila, je bývalý americký viceprezident Al Gore, který je členem správní rady Applu. Podle něj přijde nový iPhone v říjnu a nebude sám. Gore mluvil o iPhonech, takže se asi dostane i na levnější iPhone, vycházející ze současného modelu, uvádí americký deník LA Times.

Spekuluje se i o výbavě a vzhledu, opět ale jen v rovině "jedna paní povídala". Někteří zahraniční operátoři příchod telefonu avizují na říjen letošního roku a berou předběžné objednávky, ale cenu si zatím nastřelit nedovolili.