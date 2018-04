Prodeje Windows Phone nokií se rozjedou. Díky Číně a modelu 610

Teprve nyní můžeme prohlásit, že Nokia je s Windows Phone smartphony na začátku dlouhé cesty k úspěchu.

Stávající typy 800 a 710 se již prodávají na většině důležitých trhů, což pomáhá k podstatně rychlejšímu růstu stavu počítadla prodaných kusů, než tomu bylo doposud. Ve druhém čtvrtletí se ale má růst ještě zrychlit. Nokia si například od tchajwanského Compalu objednala dodávku čtyř milionů kusů nového levného modelu Lumia 610.

Od nejlevnějšího Windows Phone modelu se očekávají dobré prodejní výsledky a i my mu prorokujeme slušné šance. Ostatně, po stránce vzhledu a kvality konstrukce je to atraktivnější přístroj než větší a dražší model 710. Přitom výbava o mnoho chudší není, cenovka ale bude podstatně zajímavější.

Dalším klíčem k úspěchu nokií s operačním systémem od Microsoftu má být čínský trh. Nokia v Číně uzavřela partnerství s tamním největším operátorem China Mobile. Konkrétní výstupy partnerství zatím známy nejsou, ale všeobecně se předpokládá, že to bude právě Nokia, kdo přinese na tamní trh první Windows Phone telefon pro speciální TS-CDMA sítě největšího čínského operátora. A 650 milionů zákazníků operátora je dobrá základna.

Nokia navíc upravila model Lumia 710 pro operátora China Telecom. Model Lumia 719 je určen pro jeho CDMA2000 síť. China Telecom je čínskou dvojkou. Nokia tedy začíná mít solidní nabídku Windows Phone přístrojů na všech důležitých světových trzích. To je jeden z předpokladů k úspěchu. Masivní reklamní kampaň by se pak měla postarat o to, že zvedne zájem zákazníků.