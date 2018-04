Prodej vyzváněcích melodií je nebývale úspěšný

Tržby z prodeje vyzváněcích melodií pro mobilní telefony se v loňském roce zvýšily o 40 procent na 3,5 miliardy dolarů. Podílely se tak více než deseti procenty na celosvětovém trhu s hudbou, který loni dosáhl 32,2 miliardy dolarů. Vyplývá to ze studie firmy The Arc Group, která se zabývá poradenstvím v telekomunikacích.

Úspěch vyzváněcích melodií, jež začínaly jako reklamní trik hudebních vydavatelství a mobilních operátorů, je jednou z mála příznivých zpráv pro hudební průmysl. Ten byl zasažen internetovým pirátstvím a přelétavostí fanoušků, kteří utrácejí peníze raději za videohry než za kompaktní disky.

Popularita vyzváněcích melodií se stala důležitým zdrojem příjmů pro zadlužené mobilní operátory, kteří investovali vysoké částky do vybudování sítí pro mobilní služby třetí generace. Tržby z prodeje melodií se rozdělují mezi operátory a hudební vydavatelství a jejich interprety. Průměrná cena melodie činí podle studie 60 centů.

Analytik Richard Jesty z firmy The Arc Group uvedl, že vyzváněcí melodie se staly vysoce ziskovým odvětvím, které čeká silný růst. Tržby z prodeje melodií by se podle Jestyho měly zvyšovat až do roku 2008, kdy by měly přesáhnout 5,2 miliardy dolarů. S příchodem výkonnějších telefonů však nastane odklon spotřebitelů ke stahování delších souborů, například videoher, sportovních záběrů a krátkých videoklipů.

Vyzváněcí melodie a hry pro mobilní telefony zatím výrazně zaostávají za zasíláním textových zpráv, které mobilním operátorům v loňském roce přineslo 40 miliard dolarů, napsala agentura Reuters.

V Británii se loni podle odhadů prodalo za 70 milionů liber melodií pro mobilní telefony. Británie je také první evropskou zemí, kde je možno ovlivňovat, jaká melodie zazní volanému. Tuto službu, která je prý nesmírně populární v Koreji, zavádí na ostrovech společnost T-Mobile pod obchodní značkou Caller Tunes.