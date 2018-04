Prodej navigací prudce roste, chtějí je třeba zemědělci na hnojení polí

GPS navigační přístroje s podrobnými digitálními mapami kupují hlavně motoristé, ale zvyšuje se i prodej ručních přístrojů vhodných pro turistiku či sportování.

"Nárůst poptávky je obrovský od chvíle, kdy se objevily jednoduché navigace GPS za rozumnou cenu. Náš roční nárůst prodeje se v roce 2006 pohybuje v řádech stovek procent," řekl mluvčí internetových obchodů Mall.CZ Michal Pobežal.

Výrazné zvýšení prodeje přenosných navigací hlásí i obchody se spotřební elektronikou Datart. "Loni prodej GPS navigačních přístrojů vzrostl meziročně o 3200 procent. Poptávka po navigačních přístrojích se zvyšuje a začínají být téměř standardním vybavením na cesty," uvedl Petr Sommer ze společnosti Datart International.

Podle Radka Hojgra, který provozuje specializovaný internetový obchod www.svetgps.cz, byl loňský rok pro prodej navigačních přístrojů zlomový. Na český trh totiž vstoupilo několik nových výrobců a díky jejich konkurenčnímu boji výrazně klesly ceny navigací. "V roce 2005 nebyl výjimkou přístroj do auta za 25 000 korun, nyní se hranice pohybuje mezi 8000 až 14 000 korunami," řekl Hojgr.

Pobežal míní, že čeští zákazníci již objevili výhody GPS navigačních přístrojů a spolu s dobrým pokrytím České republiky a poklesem ceny těchto přístrojů se navigace staly masově oblíbené. "Nejvíce se prodávají navigační přístroje do automobilů. Nižší poptávka je po GPS modulech k notebookům a telefonům," uvedl.

Také podle Hojgra se v jeho internetovém obchodě na celkovém prodeji GPS přístrojů ze 75 procent podílejí družicové navigace určené do automobilů, přičemž mezi velké zákazníky patří taxikářské firmy, autodopravci či velkoobchodní společnosti. "Majitelé firem si začínají uvědomovat přínosy této technologie. Ušetří jízdní časy i pohonné hmoty. Navíc za podrobné a stále aktuální papírové mapy by vynaložili daleko vyšší finanční prostředky," podotkl Hojgr.

Zbývající část prodejů připadá hlavně na ruční navigace, které se hodí pro turistiku či sportování. "Navigační technologie se v Česku stávají cenově dostupnější a kupní síla je stále silnější. Mnoho GPS přijímačů si kupují pánové pouze jako další z řady digitálních hraček," řekl Hojgr. Podle ředitele internetových obchodů KASA Martina Kasy loni v předvánočním období patřily GPS navigace mezi nejprodávanější zboží.

Družicovou navigaci si oblíbily i firmy. Například jihočeští silničáři navigačními přístroji GPS loni vybavili všech 175 sypačů. Zařízení se osvědčilo zejména v šumavských úsecích, kde se nesmí solit a často zde uvíznou kamiony. "Dispečer si polohu auta promítne na obrazovku a vidí, který sypač je případně nejblíže. Spojí se s ním a dá mu patřičné instrukce," uvedl ředitel jihočeské správy a údržby silnic Miloslav Ouředník. GPS navigaci v Česku využívají také hasiči či záchranné služby. Zemědělci na Hané s pomocí satelitní navigace už několik let hnojí pole.

Zájem o přenosné navigace a navigace v kapesních počítačích PDA a mobilních telefonech loni podle společnosti Blaupunkt vedl k masivnímu rozšíření navigačních systémů na českém trhu. Podle některých odhadů se v roce 2006 prodej přenosných navigací v Česku zhruba zdvojnásobil. To jen u osobních navigačních systémů určených zejména pro automobily představuje zhruba 20 000 prodaných kusů a tržby kolem 350 až 400 milionů korun. Významnou část tržeb obchodníků tvoří prodej digitálních map do navigačních systémů, které stojí i několik tisíc korun.

Letos by podle firmy Navicore měly trh s přenosnými navigačními zařízeními ovládnout navigace pro mobilní telefony. Finský výrobce mobilních telefonů Nokia nedávno začal nabízet mapovou službu a navigaci. Podle agentury Reuters by tak mohla od základů změnit trh navigačních služeb, protože mapy budou k dispozici zdarma, a to ve více než 150 zemích včetně České republiky.