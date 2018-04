Prodeje iPhonů se zadrhly. Meziročně jich Apple prodal o 10 milionů méně

Letošní první čtvrtletí (účetně druhé) si Apple nedá za rámeček. V podstatě všechny hlavní hardwarové položky, které produkuje, zaznamenaly meziroční propad prodejů. Především u iPhonu je pokles výrazný a ukazuje, že trh je nasycený a malé inovace u modelu 6s prodejům neprospěly.

Apple tak asi bude muset změnit strategii, kdy představuje dlouhodobě zcela nové modely jen jednou za dva roky. Doposud to fungovalo, ale aktuální výsledky naznačují, že bude muset inovovat častěji nebo výrazněji. Přitom nejnovější informace od analytiků spíš spekulují o ještě delším prodloužení cyklu mezi úplně novými modely iPhonu (více zde).

Zklamání investorů Čtvrtletní tržby přední americké technologické společnosti Apple klesly poprvé za 13 let a firma v úterý předpověděla, že v tomto kvartále výnosy zaznamenají další výrazný propad. Ve druhém čtvrtletí firemního finančního roku se rovněž vůbec poprvé snížil prodej chytrých telefonů iPhone a společnosti rovněž výrazně klesl zisk. Výnosy za čtvrtletí do konce března klesly na 50,6 miliardy dolarů (1,2 bilionu korun), což bylo pod odhady analytiků, kteří podle agentury Reuters čekali tržby kolem 52 miliard dolarů. Sám Apple už na konci ledna předpověděl, že výnosy mu klesnou na zhruba 50 až 53 miliard dolarů z 58 miliard dolarů o rok dříve.

Na druhou stranu Apple už v tomto čtvrtletí reagoval a poprvé v historii představil nový model samostatně na jaře. iPhone SE je ale nový jen v uvozovkách. V podstatě je to upravený tři roky starý model 5s s novým hardwarem a vylepšeními. Výkon má výborný, je to jediný špičkově vybavený smartphone s malým displejem a hlavně je to nejlevnější iPhone v historii.

V Česku startuje na necelých 13 000 korunách. Tak levně se nikdy žádný iPhone prodávat nezačal. iPhone SE se do prodejních statistik za první kvartál již částečně promítl, ale měl na to jen pár týdnů. Bude zajímavé sledovat, zda posune prodeje v následujícím kvartále (recenze iPhonu SE čtěte zde).

Apple v letošním prvním čtvrtletí prodal 51 193 000 iPhonů. Loni ve stejném období to bylo 61 170 000 kusů. Pro porovnání, v předchozím kvartále, tedy ve vánočním období a po představení modelů 6s a 6s Plus, prodal Apple 74,8 milionu iPhonů. Předloni, po premiéře modelů 6 a 6 Plus, to bylo zhruba stejně.

Oproti minulému kvartálu si tak Apple pohoršil o závratných 32 procent, meziročně pak o 16 procent. V finančním vyjádření byl pokles ještě o pár procent vyšší, což naznačuje, že se na prodejích už podílel levný model SE. S poklesem příjmů za prodeje iPhonů tak musí Apple i investoři počítat i v následujícím čtvrtletí.

Klesly i prodeje tabletů iPad a počítačů iMac. Především u tabletů nejsou snižující se prodeje žádným překvapením, prodeje mají sestupnou tendenci delší dobu. Meziročně prodal Apple o 19 procent méně tabletů a o 12 procent méně počítačů.

Na závěr je tu položka ostatní, kam Apple počítá hodinky, iPody, Apple TV a třeba i značkové příslušenství. Počty prodaných kusů neuvádí, ale mezikvartálně na tomto sortimentu utržil o 50 procent méně, meziročně ale o 30 procent více. Detaily ovšem neuvádí, především u hodinek Watch by to jistě trh zajímalo.