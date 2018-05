Smartphony zažívají v Evropě útlum. Dodávky rekordně klesly

Největší pokles zaznamenala podle analytické společnosti Canalys západní Evropa. Na zdejší trhy bylo v prvních třech letošních měsících dodáno celkem 30,1 milionu kusů smartphonů, v západoevropském regionu se tak dodávky meziročně propadly o 13,9 procenta. Naopak region střední a východní Evropy zůstal růstovým, dodávky chytrých telefonů zde totiž meziročně vzrostly o 12,3 % na 15,9 milionu kusů. Značný podíl na tom měl silný ruský trh.

„Je to nová doba pro smartphony v Evropě,“ uvedl analytik společnosti Canalys Ben Stanton s tím, že jen několik zbývajících růstových trhů nestačí k vyrovnání klesajících dodávek na již nasycené trhy. „Přecházíme z růstové éry do cyklické,“ dodal a upozornil, že mobilní výrobci, co se evropského trhu týče, tak stojí před novou výzvou. Mimo to očekává, že v důsledku nasycenosti trhu některé malé značky Evropu v následujících letech zcela opustí.

I přes klesající prodeje zůstal v prvním čtvrtletí největším prodejcem v Evropě Samsung, jeho prodej se meziročně snížil o 15,4 %. Dodávky Applu pak klesly o 5,1 %. Naopak čínské firmě Huawei se podařilo klesající trend zvrátit, její dodávky na evropské trhy vzrostly o 38,6 %.

Nasycený trh a pokles prodeje obvykle nejhůře zasáhnou menší hráče na trhu. Nicméně evropští nováčci Xiaomi a Nokia, která je nyní součástí HMD Global, si však v Evropě vedou velmi dobře. Například dodávky Xiaomi v prvním letošním čtvrtletí vyskočily o více než 1 000 procent.



Zpráva společnosti GfK nedávno ukázala, že celosvětové dodávky chytrých telefonů klesly v prvním čtvrtletí o dvě procenta. Propad zaznamenaly i růstové trhy jako Indie a Čína.