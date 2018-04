Prodej Aliatelu zatím bez konce?

Telekomunikační společnost Aliatel se její akcionáři rozhodli prodat již před delší dobou. Důvodů je k tomu několik - ne snad, že by s Aliatelem byla u jeho akcionářů zásadní nespokojenost, ale strategický investor, německý energetický koncern RWE z telekomunikací celkově vystupuje, hodlaje se soustředit "pouze" na v Evropě se liberalizující energetický trh. Majoritní akcionář Jihočeská energetika (60%) pak nemá s telekomunikačními společnostmi velké zkušenosti a navíc prodej Aliatelu pro ni představuje velmi lukrativní jednorázový příjem, zatímco setrvání ve společnosti znamená pouze další a další výdaje.

Prodej Aliatelu na našich stránkách bedlivě sledujeme, protože jde o velmi významný počin - svého držitele by mělo změnit celých 100 procent akcií a nejde tedy o malý obchod. Celá transakce navíc bude mít i značný dopad na telekomunikační sektor.

Aliatel je prodáván formou jakési aukce, přesněji jde o porovnávání konkurenčních nabídek zájemců; jednoduše řečeno, nejvyšší nabídka bere vše. Kdo všechno má tedy o Aliatel zájem?

Snad nejblíže k původním majitelům má britská Energis, taktéž vzešlá z energetiky, do úzkého kola se probojoval i holandský kabelový koncern UPC, spoluvlastnící v ČR kabelové sítě a také firmy FirstMark a Callino, menší, ovšem dravé společnosti pronikající na liberalizující se trhy; obě mají také zájem o licenci FWA na 26GHz.

Ačkoliv se o prodeji Aliatelu mělo rozhodnout již koncem května, termín se zatím stále a stále posouvá. Jak nám sdělili někteří ze zájemců o koupi Aliatelu, problémem se stává nejasná hodnota smluv mezi Aliatelem, REASy a ČEZem, tedy smlouva se společnostmi, jejichž pozemky a stožáry jsou používány pro optické kabely Aliatelu. Právě to, že tyto smlouvy nejsou exklusivní a někde i fixně postavenou cenou mohou Aliatel znevýhodňovat vůči případnému konkurentovi, vyvolalo další vlnu dotazů směrem k Aliatelu.

Koncem minulého týdne se dokonce v odborných kruzích objevila zpráva, že kupujícím se nakonec stalo Callino. Jak se ale záhy ukázalo, šlo o dezinformaci a prodej Aliatelu se zatím příliš nepohnul.

Vše nasvědčuje tomu, že do konce června se o novém majiteli Aliatelu nerozhodne. Zdá se však také, že některé firmy ze svého původního nadšení pro Aliatel poněkud slevily a to především finančně - již nyní jsou k zaslechnutí názory, že s postupem času se o Aliatelu objevují spíše zprávy jeho cenu snižující, než opačně, viz případ se smlouvami. Na druhou stranu, nabídky se momentálně pohybují kolem čtyř miliard korun a tak celý obchod buď jak buď skončí pro stávající akcionáře Aliatelu jednoznačným finančním úspěchem. Přesto by ale bylo pro všechny dobré, znát výsledek co nejdříve.