Tohle si Huawei za rámeček nedá. Dlouho před premiérou neuhlídal P9 Lite

15:30 , aktualizováno 15:30

Ačkoliv na konferenci v Londýně, kde byly představeny modely P9 a P9 Plus, nepadlo o modelu Lite ani slovo, rumunský prodejce Cel.ro jej v plné parádě vyvěsil do nabídky obchodu. Do prodeje se telefon dostane až v červnu a očekává se, že to díky výborné ceně bude prodejní hit.