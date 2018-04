Prodává T-Mobile vadné telefony Nokia 3410?

Do redakce dorazil e-mail čtenáře, který popisuje podivnou zkušenost se záručními opravami Nokie 3410 zakoupené za Bonus body u T-Mobile:

"Tyto mobily mají všechny vadu v T9, a to tu, že neumožňují přepnout podporu Unicode, a píší tedy všechny SMS s diakritikou. Tím se délka SMS zkrátí na 60 znaků. Tato informace není v materiálech TM nikde uvedena a dotýká se všech mobilů kupovaných buď za Bonus body, nebo dotovaných při aktivaci tarifů. Byl jsem mobil od ledna 3x reklamovat s touto zavadou (ale i dalšími, jako vytuhávání při čtení SMS atd.) a v opravence vždy bylo, že závada byla odstraněna (což mi indikuje, že ani v Celadonu netušili, že mají chybu ve firmware), ale nebyla. Poté mi mobil vyměnili a v tomto "novém" mobilu je v manuálu vložen list oznamující výše uvedené. Nevím, jestli to nazvat podvodem, ale každopádně mě okradli o Bonus body, protože vzhledem k tomu, ze jsem s TM skončil, mi je nebyli schopni jakkoli vrátit nebo refundovat. Mobily budou dále nabízet, aniž by se obtěžovali informovat pri koupi zákazníka. Pokud si někdo z Vašich známých chce pořídit 3410 od TM, varujte ho, že tento mobil přes propagační informace TM českou T9 korektně nepodporuje, a vzhledem k omezení ji činí vlastně nepoužitelnou. Jedna se o vadnou várku koupenou TM, protože máme ve firmě dříve zakoupené 3410 a ty tuto chybu nevykazují."

Informovali jsme se u Martiny Kemrové v T-Mobile. Sdělila nám, že u dodávek telefonů Nokia 3410, které proběhly v uplynulém období počínaje říjnem 2002 a obsahovaly SW verzi 4.26, došlo skutečně k implementaci softwarové změny. Ta se týkala způsobu zasílání speciálních znaků Unicode (tj. znaků běžně používaných ve slovanských a románských jazycích, jako např. ž, č, ř nebo ň) v krátkých textových zprávách. Společnost Nokia v této chvíli pracuje na novém firmwaru, který tento problém odstraní. Očekávaný upgrade je plánován na průběh dubna 2003. Majitelé telefonů Nokia 3410 s firmware ve verzi 4.26 se tedy snad již brzy dočkají nápravy.