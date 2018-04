Prodáno 13,000 Palmů i705 - Něco ke stažení Psionistům - a další aktuality

... Asi pred mesiacom som si kupil PSION 5mx a tak som sa hned pustil do programovania a urobil som "zatial" jednu gamesku v OPL, ktoru vam v prilohe posielam. Je pre PSION Series 5/5mx. Cela ta gameska bola naprogramovana na PSIONe :). Cize ziadne PC. Zamozrejme okrem vytvorenia .hlp a .sis. Kedze som "stary" (... -rocny) linuxak, tak je to samozrejme free. Zdrojaky poslem neskor, lebo zatial nie su komentovane, a ja nerad nechavam nedokoncene veci. Ano, ano, kedze chcem distribuovat aj zdrojaky tak to bude GNU Licencia.

Ale zatial je to freeware, bez zdrojakov :(. ... Dalsia verzia bude mat moznost interaktivne loadovat obrazky ... ale to uz predbieham. ..... S pozdravom,

Marek Z.