Prodá Slovensko licenci na UMTS?

Letos v červnu by chtěl Telekomunikační úřad Slovenské republiky (TÚ) udělit jednu kombinovanou licenci na provoz sítí GSM/UMTS a dvě licence pouze pro UMTS. Včera proto TÚ zahájil výběrové řízení, když vyzval zájemce o licence, aby do 10. dubna předložili své nabídky. Cílem slovenské vlády a Telekomunikačního úřadu je přilákat na Slovensko třetího mobilního operátora a tomuto cíli byly přizpůsobeny i zatím zveřejněné podmínky výběrového řízení.

Kombinovanou licenci pro GSM a UMTS totiž může získat jenom ta společnost, která ještě licenci pro GSM na Slovensku nevlastní – tím jsou vyloučení EuroTel Bratislava a Globtel/Orange. Také cena za kombinovanou licenci není příliš vysoká – 1,5 miliardy slovenských korun (přibližně 35,5 milionů euro); licence jenom na UMTS přijde zájemce na 1,499 miliardy slovenských korun. Licence jenom na GSM 1800 přišla současné dva slovenské operátory každého na 10 milionů USD (přibližně 11,3 milionů euro). Na rozdíl od České republiky nehodlá slovenská vláda výtěžek z prodeje licencí použít na zalátání díry ve státním rozpočtu, ale dá je vojákům. Frekvence pro UMTS totiž v tuto chvíli používá armáda pro radiolokační systémy. Právě peníze za licence by měly být použity na změnu a modernizaci těchto systémů.

Zájemci o licence si mohou 31. ledna na TÚ koupit za 30 tisíc korun návrh podmínek výběrového řízení. Do 11. února mohou k tomuto návrhu podávat připomínky a náměty. Ty může – ale nemusí – Telekomunikační úřad zapracovat do konečné verze podmínek výběrového řízení, které nabídne zájemcům o licenci od 20. února. Přihlášky do výběrového řízení bude TÚ přijímat do 12. hodin 10. dubna. Původní termín pro odevzdání přihlášek byl přitom 25. března. „Chceme upřednostnit kvalitu výběrového řízení před rychlostí,” řekl pro agenturu ČIA mluvčí TÚ Roman Vavro. Vítěz výběrového řízení by měl být znám v červnu 2002; spuštění sítí UMTS očekává TÚ v druhé polovině roku 2003. „Definitivní termín vypsání výběrového řízení může být vzhledem k potřebě kvalitní přípravy podmínek posunutý, ale termín vydání licence se v každém případě dodrží,” prohlásil již loni v říjnu pro ČTK Vavro.

Slováci si uvědomují realitu

Slovenské výběrové řízení provází nezvyklý smysl pro realitu, který například v České republice nebyl příliš vidět. „Neočekávám, že nabídek bude příliš mnoho, budu rád, když budou dvě, tři,” prohlásil loni v září pro ČTK tajemník ministerstva dopravy Dušan Faktor. Tento tip zatím slovenskému ministerstvu vychází – veřejný zájem o licenci oznámily společnosti Telenor a TIW (prostřednictvím společnosti Clearwave vlastník Českého Mobilu). „TIW vyčkává na zveřejnění podmínek a vyhlášení výběrového řízení,” řekl nám mluvčí Českého Mobilu Igor Přerovský.

V přihláškách musí zájemci o kombinovanou licenci uvést, jestli v případě, že tuto licenci nedostanou, budou chtít postoupit do druhého kola, ve kterém se budou udělovat dvě samostatné licence na UMTS. Na ty mají ovšem přednostně právo společnosti EuroTel Bratislava a Globtel/Orange. Jedině v případě, že by jedna z nich licenci odmítla, osloví TÚ dalšího zájemce. Tento postup ale zatím ještě není oficiální – definitivní podmínky budou schváleny 20. února a může v nich být zakotven jiný postup. Nicméně se nepředpokládá, že by EuroTel Bratislava a Globtel/Orange neměly zájem o UMTS, stejně jako je nepravděpodobné, že by neúspěšný uchazeč o kombinovanou licenci měl zájem jenom o licenci UMTS – ta by se mu totiž na Slovensku nevyplatila.

Obavy ze slovenské cesty jsou v SR stále živé

Zatímco v současnosti Telekomunikační úřad a ministerstvo dopravy projevují realismus a snaží se, aby výběrové řízení proběhlo bez problémů, v minulosti to vypadalo, že se možná bude opakovat skandální výběrové řízení na udělení licencí GSM 1800. Do prvního tendru na tuto licenci vyhlášeného Mečiarovou vládou se přihlásili jenom dva zájemci – kabinet proto výběrové řízení zrušil. Do nově vyhlášeného se pro jistotu nepřihlásil nikdo, zato většina seriózních zájemců poslala vládě dopis s výhradami k průběhu řízení a s upozorněním na podezření z korupce. Toto výběrové řízení bylo také zrušeno. Z voleb vzešlá Dzurindova vláda už nehodlala nic riskovat a namísto tří licencí na GSM 1800 udělila jenom dvě, a to existujícím operátorům.

Slovenská vláda si tyto souvislosti nepochybně uvědomovala, přesto její ekonomičtí ministři v červenci loňského roku navrhovali přidělit licence na UMTS v aukci. Přitom v té době skončila fiaskem aukce v Řecku (operátoři přeplatili vyvolávací cenu dohromady o necelých sto dolarů) a k podobnému konci spěla i česká aukce. „Stanoví se nutné podmínky pro rychlost a kvalitu služeb tak, aby se otevřela aukce, v níž budou zájemci nabízet cenu,” prohlašoval místopředseda vlády pro ekonomiku Ivan Mikloš. Za jednu licenci tehdy Mikloš očekával nejméně jednu miliardu slovenských korun. V září už ale vláda rozhodla, že se licence přidělí v soutěží krásy, kde budou hrát hlavní roli slíbené pokrytí, zkušenosti s provozem mobilních sítí, reference a v neposlední řadě slíbená cena (přičemž požadavek nejméně jedné miliardy zůstal)

Kritérium ceny bylo později odsunuto více do pozadí. Zvláště když se objevil problém s privatizačními poradci. Vítěze výběrového řízení měla původně určit nějaká poradenská firma, kterou si měl vybrat Telekomunikační úřad. Jenže tomu vláda odmítla dát peníze na odměnu pro poradce – ten měl dostat podíl na zisku z prodeje licencí. Vzhledem k tomu, že zájemci o licence se na Slovensko příliš nehrnuli a hrozilo tak, že výnos z prodeje bude nulový, rozhodl se předseda TÚ Milan Luknár rezignovat na spolupráci s poradci a jmenoval přípravnou komisi složenou ze svých podřízených.

I přes tyto peripetie se v tuto chvíli jeví jako pravděpodobné, že Slovensko získá třetího mobilního operátora a výběrové řízení nebude doprovázeno skandálem typickým pro privatizační a licenční rozhodnutí zemí střední a východní Evropy (Česká republika není výjimkou). Otázkou ovšem je, nakolik bude tento třetí operátor schopný konkurovat obřím konglomerátům Deutsche Telecom (Slovenské telekomunikace, EuroTel Bratislava) a France Télécom/Orange (Globtel).