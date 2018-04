Procvičte si paměť v PalmSimon, seznamte se s RPG Arvale a další (Hry do kapsy 117)

Novinky a aktualizace

MegaJong

Nové zpracování staré čínské karetní hry MahJong přináší tentokrát na displeje PDA firma Megasoft 2000 .

Cílem všech MahJongů je v úhledné hromádce vyhledat stejné páry karet, a to až do úplně posledního. MegaJong navíc nabízí možnost výběru pozadí, funkce Undo (vrácení tahu) a Hint (radu).

Hra je kompatibilní se všemi PalmOS od verze 4.0 v HiRes i LowRes rozlišení. Stojí $9.95.





Li-Nuggz

Aktivní Clickgamer vydává novou logicko-akční hru Li-Nuggz. Abyste postoupili všemi padesáti (úctyhodné číslo) úrovněmi v pěti světech, musíte správně využívat schopností vašeho hrdiny a předmětů + zbraní, které máte v daných úrovní k dispozici. Po jednotlivých kolech budete rovněž nacházet nějaké ty bonusy, které vám postup ve hře určitě usnadní.

Li-Nuggz je spustitelný na Pocket PC, Smartphones a Nokiích řad S60.

Stojí $9.95.

Jet Ducks

Firma Absolutist převedla nedávno vyšlé (a úspěšné) herní dílko pro Palm OS i na Nokie 3650/7650 a Pocket PC.

Jet Ducks patří k žánru klasických akčních her, ve kterých střílíte kachny a podle jejich velikosti získáváte určitý počet bodů. Obsahuje rovněž tři stupně obtížnosti a čtyři herní režimy.

Stojí $16.95.

Máte hluboko do kapsy?

PalmSimon

Máme tu další hru, která dá zabrat vaší paměti - PalmSimon. Princip hry je naprosto jednoduchý: Palm vám bude zadávat sled barev a na vás je vyťukat stylusem v pořadí přesně ty, které vám předtím zadal počítač. S narůstajícími úrovněmi se zvyšuje počet zadávaných barev a od desátého kola to skutečně není žádná brnkačka (Einsteinové si dosadí za slovo "desátého" slůvko "stého").

Hru, která je zcela zdarma, nabízí autor Patric McDonald a stáhnete ji ZDE .

Juggler

Chvíli ještě zůstaneme u autora Patica McDonalda a seznámíme se s novou akční hrou Juggler, ve které vám bude k celkovému úspěchu stačit stylus.

Každá úroveň trvá 60 sekund a během této doby musíte udržovat barevné balónky ve vzduchu. Pokud vám do jedné minuty nespadne jediný balónek, postupujete do dalšího kola. V každé páté úrovni získáváte další "život".

Juggler je zdarma, před spuštěním ale každopádně doporučujeme zálohovat data, protože hra trpí občasnou nestabilitou...

V přípravě - menší preview zatím nejočekávanější hry tohoto roku

Arvale

Fanoušci RPG žánrů netrpělivě vyčkávají na jeden z nejočekávanějších titulů pro Palm OS 5 a Pocket PC. Na nové stránce patřící firmě PDAMill si můžete prohlédnout doposud nepublikované screenshoty ze hry, které trochu víc napoví, jak finální verze bude vypadat.

2D grafika bude zobrazena z klasického ptačího pohledu, jak bývalo zvykem ve starých RPG pro SNES (Lufia I, II, série Final Fantasy či Chrono Trigger) nebo PSX (Suikoden). Obrázky nám také blíže prozradí o hlavní složce každého RPG - bojovém systému. Ten by měl být na tahy, plně animovaný a obsahující klasické informační okno o aktuálním stavu postav (počet HP (hit points) - životů a MP - many...).

Hra bude obsahovat okolo sta map, které můžete prozkoumat, stovku různých nepřátel a stejný počet předmětů. Firma slibuje přes 20 hodin herní doby, což na RPG není moc (hrací doba Final Fantasy VII a VIII šplhá až na 80 hodin, ale to už jsou výjimeční mastodonti :-) Ale uvažme, že Arvale bude určen pro PDA - počítače určené k mnoha jiným věcem než ke hraní :)

Hudební složka hry bude obsahovat 17 songů v délce přesahující 45 minut. Arvale vypadá po všech stránkách zpracování velice slibně. Ještě si ale musíme počkat na to nejdůležitější, co v RPG žánru existuje, a to je příběh. Nečekáme žádné emocionální drama, které umí vytvořit profíci ze Square Enix, ale kvalitním příběhem žádný RPG fanda nepohrdne.

Nejstahovanější hry na Handangu - Pocket PC

V minulém čísle jsme si představili nejstahovanější hry pro Palm OS 5 ze serveru Handango . Nyní vám nabídneme přehled deseti nejstahovanějších gamesek pro systém Pocket PC.

Na samém vrcholu se nyní blyští skvělá 3D akční hra Tankzone 2000. Na paty mu šlape dosud nejlepší realtime strategie Age of Empires a těsně za ní SimCity 2000 . Další umístěné hry se nacházejí v naší tabulce.

Příště nás čekají nejstahovanější hry pro Nokie 3650/7650.

Pořadí: Hra: Staženo: Cena: 1. Tankzone 2000 77 063x ZDARMA 2. Age of Empires 72 713x $29.99 3. Sim City 2000 71 808x $29.95 4. Snails 64 691x $9.95 5. PocketPop 61 707x ZDARMA 6. Bejeweled 55 810x $19.95 4. Yacht 55 250x $2.50 8. GameBox - Classic 51 783x $9.95 9. Strategic Assault 51 371x $5.99 10. SHEALD NeoTiles 49 925x ZDARMA

Klasika

Robot Attack!

Po nainstalování Robot Attack! z archivního CD jsme dle názvu soudili, že se bude jednat o jednu z dalších akčních her, kde za pomoci nějaké "superzbraně" likvidujete invazi nebezpečných robotů. Po půlhodině hraní, kdy jsme se dostali teprve do druhého kola, nám bylo jasné, že Robot Attack! je velice obtížná logická gameska, ve které musíte zapojit co nejvíce mozkových závitů, ale také budete potřebovat dostatek toho "štístka".

Po spuštění aplikace se ocitáte v aréně plnou panáčků (to jsou nejspíš roboti). Svého hrdinu brzy poznáte, přece jen má větší hlavu a je štíhlejší... Vaším cílem je zneškodnit všechny roboty - lépe řečeno donutit je, aby se sami zlikvidovali. A jak toho docílit?

Robot Attack! se hraje na tahy. Svého hrdinu donutíte k pohybu jednou z osmi šipek, z čehož vyplývá, že se můžete pohybovat v osmi směrech. Váš hrdina umí střílet (omezen je ale počtem nábojů) a zvládne i teleportaci. Ta je neomezená, ovšem jako naschvál se vám může stát, že se přesunete na pole, kde zrovna stojí robot a je s vámi ámen. Navíc se s narůstajícími úrovněmi zvyšuje počet robotů a tím klesá šance, že se na tato místa dostanete. Roboti z vás během hry nestrhnou oči a proto jdou po vás tou nejkratší cestou. A často se stane, že se střetnou na stejném poli a tímto se sami zešrotují :).